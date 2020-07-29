https://ria.ru/20200729/1575119509.html
США выведут из Германии почти 12 тысяч военных
США выведут из Германии 11,9 тысячи военных, уменьшив свой контингент в этой стране примерно с 36 тысяч до 24 тысяч, заявил на пресс-конференции глава Пентагона РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:40
2020-07-29T19:28
марк эспер
нато
германия
сша
безопасность
в мире
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США перебросят войска из Германии поближе к границам России
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https://ria.ru/20200709/1574133443.html
https://ria.ru/20200729/1575033547.html
Лексей Кукаков
Чиновникам России чьи дети живут в странах НАТО такие цели не нужны. Вот митинг разогнать крестьянский милое дело
131
Лексей Кукаков
Ты знаешь что Венесуэла находится на американском континенте и рубль это временный каприз Мадуро от тоски
109
99
германия
сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк эспер, нато, германия, сша, безопасность, в мире
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США
выведут из Германии
11,9 тысячи военных, уменьшив свой контингент в этой стране примерно с 36 тысяч до 24 тысяч, заявил на пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер
.
Он пояснил, что, по планам Европейского командования, из этого количества около 5600 человек разместят в странах НАТО
, а 6400 вернутся в США, но будут дислоцироваться в Европе
на основе ротации.
Эспер уточнил также, что 4500 военнослужащих бронетанковых войск поедут домой, а другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе "на востоке и в районе Черного моря", чтобы "усиливать сдерживание" России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге.
В Италию перебазируют полк истребителей — "ближе к Черноморскому региону", как выразился министр.
По словам Эспера, около 2500 военнослужащих ВВС в Великобритании, которые занимаются дозаправкой самолетов, останутся в королевстве.
Глава Пентагона добавил, что в будущем США могут перебросить дополнительные силы в Польшу
и страны Балтии.
Кроме того, после того как Варшава подпишет соглашение об оборонном сотрудничестве с Вашингтоном, в Польшу переведут штаб недавно созданного 5-го корпуса Сухопутных сил США. Соглашение будет предусматривать финансовое участие Польши в размещении американских войск.
Вывод части контингента из Германии начнется в течение нескольких недель, уточнил Эспер.
По его словам, для этого нужно будет решить ряд внешнеполитических и организационных вопросов, в том числе с точки зрения размещения войск в новых пунктах базирования.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии, поскольку Берлин просрочил платежи в НАТО.
В свою очередь, Польша предложила Вашингтону разместить у себя на постоянной основе бронетанковую дивизию. При этом Варшава готова взять на себя расходы — порядка полутора-двух миллиардов долларов.