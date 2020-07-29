США выведут из Германии почти 12 тысяч военных

Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен

© AP Photo / Ingo Wagner Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Марк Эспер. США выведут из Германии 11,9 тысячи военных, уменьшив свой контингент в этой стране примерно с 36 тысяч до 24 тысяч, заявил на пресс-конференции глава Пентагона

Он пояснил, что, по планам Европейского командования, из этого количества около 5600 человек разместят в странах НАТО , а 6400 вернутся в США, но будут дислоцироваться в Европе на основе ротации.

Эспер уточнил также, что 4500 военнослужащих бронетанковых войск поедут домой, а другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе "на востоке и в районе Черного моря", чтобы "усиливать сдерживание" России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге.

В Италию перебазируют полк истребителей — "ближе к Черноморскому региону", как выразился министр.

По словам Эспера, около 2500 военнослужащих ВВС в Великобритании, которые занимаются дозаправкой самолетов, останутся в королевстве.

Глава Пентагона добавил, что в будущем США могут перебросить дополнительные силы в Польшу и страны Балтии.

Кроме того, после того как Варшава подпишет соглашение об оборонном сотрудничестве с Вашингтоном, в Польшу переведут штаб недавно созданного 5-го корпуса Сухопутных сил США. Соглашение будет предусматривать финансовое участие Польши в размещении американских войск.

Вывод части контингента из Германии начнется в течение нескольких недель, уточнил Эспер.

По его словам, для этого нужно будет решить ряд внешнеполитических и организационных вопросов, в том числе с точки зрения размещения войск в новых пунктах базирования.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии, поскольку Берлин просрочил платежи в НАТО.