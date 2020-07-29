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США выведут из Германии почти 12 тысяч военных
США выведут из Германии 11,9 тысячи военных, уменьшив свой контингент в этой стране примерно с 36 тысяч до 24 тысяч, заявил на пресс-конференции глава Пентагона РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:28
марк эспер
нато
германия
сша
безопасность
в мире
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США перебросят войска из Германии поближе к границам России
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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марк эспер, нато, германия, сша, безопасность, в мире

США выведут из Германии почти 12 тысяч военных

16:40 29.07.2020 (обновлено: 19:28 29.07.2020)
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© AP Photo / Ingo WagnerРазгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
© AP Photo / Ingo Wagner
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США выведут из Германии 11,9 тысячи военных, уменьшив свой контингент в этой стране примерно с 36 тысяч до 24 тысяч, заявил на пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер.
Он пояснил, что, по планам Европейского командования, из этого количества около 5600 человек разместят в странах НАТО, а 6400 вернутся в США, но будут дислоцироваться в Европе на основе ротации.
Эспер уточнил также, что 4500 военнослужащих бронетанковых войск поедут домой, а другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе "на востоке и в районе Черного моря", чтобы "усиливать сдерживание" России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге.
В Италию перебазируют полк истребителей — "ближе к Черноморскому региону", как выразился министр.
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По словам Эспера, около 2500 военнослужащих ВВС в Великобритании, которые занимаются дозаправкой самолетов, останутся в королевстве.
Глава Пентагона добавил, что в будущем США могут перебросить дополнительные силы в Польшу и страны Балтии.
Кроме того, после того как Варшава подпишет соглашение об оборонном сотрудничестве с Вашингтоном, в Польшу переведут штаб недавно созданного 5-го корпуса Сухопутных сил США. Соглашение будет предусматривать финансовое участие Польши в размещении американских войск.
Вывод части контингента из Германии начнется в течение нескольких недель, уточнил Эспер.
По его словам, для этого нужно будет решить ряд внешнеполитических и организационных вопросов, в том числе с точки зрения размещения войск в новых пунктах базирования.
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1242281175651
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Марк ЭсперНАТОГерманияСШАБезопасностьВ мире
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