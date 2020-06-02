Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня подписания, то есть 2 июня.

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", — говорится в документе.

Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, но ее основы могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, подчеркивается в указе.

Основными опасностями для России названы:

— наличие у стран ядерного и других видов оружия массового поражения; наличие у стран ядерного и других видов оружия массового поражения; — неконтролируемое распространение ядерного оружия; неконтролируемое распространение ядерного оружия; — размещение ядерного оружия на территории неядерных государств; размещение ядерного оружия на территории неядерных государств; — развертывание в других странах наступательных вооружений; развертывание в других странах наступательных вооружений; — размещение средств ПРО и ударных систем в космосе; размещение средств ПРО и ударных систем в космосе; — наращивание сил общего назначения у границ России. наращивание сил общего назначения у границ России.

Сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию.