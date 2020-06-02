Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вступает в силу со дня подписания, то есть 2 июня.
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", — говорится в документе.
Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, но ее основы могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, подчеркивается в указе.
Основными опасностями для России названы:
—наличие у стран ядерного и других видов оружия массового поражения;
—неконтролируемое распространение ядерного оружия;
—размещение ядерного оружия на территории неядерных государств;
—развертывание в других странах наступательных вооружений;
—размещение средств ПРО и ударных систем в космосе;
—наращивание сил общего назначения у границ России.
Сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию.
Москва по-прежнему оставляет за собой право на ядерный удар либо в ответ на аналогичную атаку, либо в случае угрозы существованию государства, а также намерена осуществлять ядерное сдерживание в отношении стран и коалиций, которые считают ее потенциальным противником и обладают ядерным потенциалом.