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2020-06-02T16:08
https://ria.ru/20200602/1572353705.html
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
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РИА Новости

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

15:30 02.06.2020 (обновлено: 16:08 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вступает в силу со дня подписания, то есть 2 июня.
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"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", — говорится в документе.
Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, но ее основы могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, подчеркивается в указе.
Основными опасностями для России названы:
наличие у стран ядерного и других видов оружия массового поражения;
неконтролируемое распространение ядерного оружия;
размещение ядерного оружия на территории неядерных государств;
развертывание в других странах наступательных вооружений;
размещение средств ПРО и ударных систем в космосе;
наращивание сил общего назначения у границ России.
Сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию.
Москва по-прежнему оставляет за собой право на ядерный удар либо в ответ на аналогичную атаку, либо в случае угрозы существованию государства, а также намерена осуществлять ядерное сдерживание в отношении стран и коалиций, которые считают ее потенциальным противником и обладают ядерным потенциалом.
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Андрей Левицкий
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Короче, годится любой повод. Как президент решит, так и будет.
2 июня, 16:02
Андрей
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