Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575360755.html
В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T16:58
таджикистан
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:126:3194:1923_1400x0_80_0_0_63f6dd3c16b997dd17af8d361f110c15.jpg
https://ria.ru/20200730/1575162239.html
7
таджикистан
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:126:3194:1923_1400x0_80_0_0_63f6dd3c16b997dd17af8d361f110c15.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_232:0:2963:2048_1400x0_80_0_0_a9536a2465b84f9425d9169762a26b3e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_573:0:2621:2048_1400x0_80_0_0_75b285cda5fea701d5ce589fd6452b81.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таджикистан, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана

16:58 04.08.2020
9604
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Тело молодого человека 22 лет, гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире на улице Маршала Казакова. По подозрению в его убийстве задержан 45-летний житель квартиры, гражданин РФ", - сказал собеседник агентства.
По данным местных СМИ, молодой человек был блогером в соцсети TikTok, показывавшим в эфире полуобнаженные танцы и свои эротические фото.
Рэпер Энди Картрайт
30 июля, 13:12
СК рассказал, как установили личность погибшего в Петербурге рэпера
1112614111
Обсудить 7
ТаджикистанСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Пограничник на КПП
На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
ЛДПР попросит Путина помиловать Фургала в случае обвинительного приговора
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД в Москве
В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
Семилетняя девочка спасла тонувшего в бассейне мальчика в Крыму. Кадры случившегося
Камера засняла момент спасения семилетней девочкой ребенка в Крыму
Один из пляжей отеля Lujo Bodrum в Бодруме
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
СМИ сообщили о втором взрыве в Бейруте
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных "паковать манатки"
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Курс доллара перешел к снижению на новостях о взрыве в Бейруте
LIVE: В Бейруте прогремел мощный взрыв
В Бейруте прогремел мощный взрыв
Актриса театра и кино Лия Ахеджакова
Ахеджакова обратилась к ушедшему из "Современника" Гармашу
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета
Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Полиция
Разыскиваемый УФСИН житель Пензы просидел два года в квартире
Полиция
В Подмосковье нашли подростков, избивших мужчину ради видео
Режиссер, актёр, продюсер и сценарист Александр Гордон и его супруга Нозанин Абдулвасиева
Александр Гордон развелся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте
07:18Дегтярев не захотел повышать себе зарплату
07:02Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли
06:52Врач дала советы страдающим от гипертонии
05:09Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google
05:07Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
04:08СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
03:28Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
03:27Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
03:24Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
03:21Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
03:18Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19
03:15В МГМУ рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
03:12Россияне назвали причины увольнения с работы
03:04С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
03:00Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России
02:58Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
02:19Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
02:17Эксперт рассказал, какие негласные правила есть в интернете
02:06Гавайскую пиццу в России предложили запретить
Лента новостейМолния