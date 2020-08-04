В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана

"Тело молодого человека 22 лет, гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире на улице Маршала Казакова. По подозрению в его убийстве задержан 45-летний житель квартиры, гражданин РФ", - сказал собеседник агентства.