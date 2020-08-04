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Лукашенко заявил, что его хотят "уничтожить ядовитыми ковидными" стрелами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него сейчас направлены "ядовитые ковидные" стрелы, его хотят "уничтожить", но белорусский народ сможет... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:36
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что его хотят "уничтожить ядовитыми ковидными" стрелами

14:22 04.08.2020 (обновлено: 14:36 04.08.2020)
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© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него сейчас направлены "ядовитые ковидные" стрелы, его хотят "уничтожить", но белорусский народ сможет себя защитить, даже если его не будет у власти, и загнать людей "под плетку" уже не получится.
По словам белорусского лидера, миллионы жителей Узбекистана и Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, Кавказа, братских России и Украины сейчас изумленно наблюдают за Белоруссией и задаются вопросом: "выдержит ли Беларусь? Сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне?".
"Они понимают: если белорусы рухнут, следующими будут они. Все стрелы ядовитые ковидные направлены сегодня против Лукашенко – свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить, потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет", - заявил Лукашенко во вторник, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
По словам главы государства, белорусам нет места нигде – "ни в Австралии, ни в Штутгарте", и в офшорах денег у них тоже нет, а "в лавке обуть народ вам (оппонентам власти – ред.) не удастся и под плетку загнать уже не получится".
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"И помните: у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они - люди в погонах - вам этого сделать не позволят, даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что белорусы крепко держат в руках будущее независимой Белоруссии. "Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого, но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям", - подчеркнул глава республики.
В Белоруссии в настоящее время проходит кампания по выборам президента, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.

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Трансляция предвыборного послания Президента Белоруссии Александра Лукашенко
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Обсудить 12
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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И тут Остапа понесло ...
4 августа, 14:22
ffrolgohom
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Прям речь Карабаса Барабаса в театре ))
4 августа, 14:57
Ярослав Погодин
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