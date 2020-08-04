Лукашенко заявил, что его хотят "уничтожить ядовитыми ковидными" стрелами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию

МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него сейчас направлены "ядовитые ковидные" стрелы, его хотят "уничтожить", но белорусский народ сможет себя защитить, даже если его не будет у власти, и загнать людей "под плетку" уже не получится.

Таджикистана, По словам белорусского лидера, миллионы жителей Узбекистана Казахстана и Туркменистана, Кавказа, братских России и Украины сейчас изумленно наблюдают за Белоруссией и задаются вопросом: "выдержит ли Беларусь? Сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне?".

"Они понимают: если белорусы рухнут, следующими будут они. Все стрелы ядовитые ковидные направлены сегодня против Лукашенко – свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить, потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет", - заявил Лукашенко во вторник, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

По словам главы государства, белорусам нет места нигде – "ни в Австралии , ни в Штутгарте", и в офшорах денег у них тоже нет, а "в лавке обуть народ вам (оппонентам власти – ред.) не удастся и под плетку загнать уже не получится".

"И помните: у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они - люди в погонах - вам этого сделать не позволят, даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что белорусы крепко держат в руках будущее независимой Белоруссии. "Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого, но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям", - подчеркнул глава республики.

В Белоруссии в настоящее время проходит кампания по выборам президента, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.