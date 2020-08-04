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Центр поддержки экспорта Ленобласти стал вторым в РФ по объемам помощи
Центр поддержки экспорта Ленинградской области стал вторым в стране по объему оказанной предприятиям-экспортерам поддержки с начала 2020 года. Об этом РИА... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:00
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экономика
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60
ленинградская область, экономика

Центр поддержки экспорта Ленобласти стал вторым в РФ по объемам помощи

13:00 04.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкCтрелка Васильевского острова с колокольни Петропавловской крепости
Cтрелка Васильевского острова с колокольни Петропавловской крепости
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Центр поддержки экспорта Ленинградской области стал вторым в стране по объему оказанной предприятиям-экспортерам поддержки с начала 2020 года. Об этом РИА Новости рассказал представитель пресс-служба областной администрации.
По его словам, итоги работы региональных организаций поддержки внешнеторговой деятельности в первом полугодии были озвучены на Всероссийской онлайн-конференции центров поддержки экспорта. В ней приняли участие более 400 участников из всех регионов страны, в том числе руководители Центров поддержки экспорта из 82 регионов.
"За первые шесть месяцев 2020 года услугами областного Центра поддержки экспорта воспользовались 152 малых и средних предприятия, - отметил собеседник агентства. - На экспортные контракты вышли 35 региональных предприятий. При этом общий объем поддержанного экспорта за этот период составил 28,1 миллиона долларов при плановом показателе в 10 миллионов долларов".
В настоящий момент, суммарный объем контрактов уже превысил показатель по итогам 2019 года. Напомним, в 2019 году при содействии Центра было заключено 83 экспортных контракта для 60 региональных компаний на общую сумму свыше 20,1 миллиона долларов.
Кроме того, в областной администрации отметили, что география поддержанного экспорта насчитывает 19 стран. В основном малые и средние предприятия Ленинградской области выходили на экспорт с продукцией лесопромышленного комплекса, агропрома и химической отрасли.
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"Среди новых стран для экспорта областной продукции можно выделить поставку удобрения (сапропель) в Республику Того, продажу пиломатериалов в заморские регионы Франции, такие как острова Реюньон и Гваделупа, а также комбикорма для рыб на Фарерские острова – автономный регион Дании", - резюмировали в пресс-службе.
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Ленинградская областьЛенинградская областьЭкономика
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