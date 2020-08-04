Центр поддержки экспорта Ленобласти стал вторым в РФ по объемам помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Центр поддержки экспорта Центр поддержки экспорта Ленинградской области стал вторым в стране по объему оказанной предприятиям-экспортерам поддержки с начала 2020 года. Об этом РИА Новости рассказал представитель пресс-служба областной администрации.

По его словам, итоги работы региональных организаций поддержки внешнеторговой деятельности в первом полугодии были озвучены на Всероссийской онлайн-конференции центров поддержки экспорта. В ней приняли участие более 400 участников из всех регионов страны, в том числе руководители Центров поддержки экспорта из 82 регионов.

"За первые шесть месяцев 2020 года услугами областного Центра поддержки экспорта воспользовались 152 малых и средних предприятия, - отметил собеседник агентства. - На экспортные контракты вышли 35 региональных предприятий. При этом общий объем поддержанного экспорта за этот период составил 28,1 миллиона долларов при плановом показателе в 10 миллионов долларов".

В настоящий момент, суммарный объем контрактов уже превысил показатель по итогам 2019 года. Напомним, в 2019 году при содействии Центра было заключено 83 экспортных контракта для 60 региональных компаний на общую сумму свыше 20,1 миллиона долларов.

Кроме того, в областной администрации отметили, что география поддержанного экспорта насчитывает 19 стран. В основном малые и средние предприятия Ленинградской области выходили на экспорт с продукцией лесопромышленного комплекса, агропрома и химической отрасли.