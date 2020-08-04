В Госдуме оценили возможное создание агрегатора по отслеживанию фейков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Агрегатор по отслеживанию фейковых новостей может стать хорошим подспорьем для журналистов, но распознать ложь или правду в конкретной новости система не сможет, считает член комитета Госдумы по информполитике Агрегатор по отслеживанию фейковых новостей может стать хорошим подспорьем для журналистов, но распознать ложь или правду в конкретной новости система не сможет, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин

Ранее РБК сообщило, что Роспечать предлагает создать агрегатор на основе искусственного интеллекта для отслеживания фейковых новостей.

"Если Роспечать создаст такую систему, это будет хорошим подспорьем для журналистов и потребителей информации. Деньги будут потрачены с пользой. Но на главный вопрос - ложь перед нами или правда в конкретной новости - такая система ответить не сможет", - сказал Горелкин РИА Новости.

По его словам, в настоящее время мысли разработчиков крутятся вокруг суммы косвенных показателей, выделяемых нейросетью, на основе которых можно рейтинговать источники новостей с точки зрения доверия к ним, их добросовестности.

"Надежный и быстрый способ распознавать фейковые новости — это философский камень современных медиа и IT. Кто его найдет, станет королем повестки на многие годы вперед, изменит мир к лучшему, затруднит жизнь мошенникам. Но обольщаться не стоит. Несмотря на громкие заявления последних лет, пока даже не нащупан путь, по которому можно достичь этой цели", - считает парламентарий.

Он пояснил, что проблема фейковых новостей гораздо глубже, чем вопрос доверия к источникам информации.

Горелкин отметил, что даже самый официальный и достоверный источник может ошибиться, может быть использован злонамеренно, может быть взломан, и такая ситуация нанесет максимальный ущерб обществу.