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В Госдуме оценили возможное создание агрегатора по отслеживанию фейков
Агрегатор по отслеживанию фейковых новостей может стать хорошим подспорьем для журналистов, но распознать ложь или правду в конкретной новости система не... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, антон горелкин, госдума рф, twitter, общество

В Госдуме оценили возможное создание агрегатора по отслеживанию фейков

12:30 04.08.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Агрегатор по отслеживанию фейковых новостей может стать хорошим подспорьем для журналистов, но распознать ложь или правду в конкретной новости система не сможет, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Ранее РБК сообщило, что Роспечать предлагает создать агрегатор на основе искусственного интеллекта для отслеживания фейковых новостей.
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"Если Роспечать создаст такую систему, это будет хорошим подспорьем для журналистов и потребителей информации. Деньги будут потрачены с пользой. Но на главный вопрос - ложь перед нами или правда в конкретной новости - такая система ответить не сможет", - сказал Горелкин РИА Новости.
По его словам, в настоящее время мысли разработчиков крутятся вокруг суммы косвенных показателей, выделяемых нейросетью, на основе которых можно рейтинговать источники новостей с точки зрения доверия к ним, их добросовестности.
"Надежный и быстрый способ распознавать фейковые новости — это философский камень современных медиа и IT. Кто его найдет, станет королем повестки на многие годы вперед, изменит мир к лучшему, затруднит жизнь мошенникам. Но обольщаться не стоит. Несмотря на громкие заявления последних лет, пока даже не нащупан путь, по которому можно достичь этой цели", - считает парламентарий.
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Он пояснил, что проблема фейковых новостей гораздо глубже, чем вопрос доверия к источникам информации.
Горелкин отметил, что даже самый официальный и достоверный источник может ошибиться, может быть использован злонамеренно, может быть взломан, и такая ситуация нанесет максимальный ущерб обществу.
"Мы видели совсем недавно, как взламывали твиттер-аккаунты известных людей и компаний в Twitter и собирали через них деньги. А ведь аккаунтам "с галочкой" все доверяли, они считались проверенными. Но стали источниками ложной и опасной информации", - сказал депутат.
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РоссияАнтон ГорелкинГосдума РФTwitterОбщество
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