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Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович уверен, что наложенный Польшей из-за "Северного потока — 2" штраф не помешает строительству... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:27
евросоюз
станислав митрахович
россия
uniper
северный поток — 2
газпром
польша
финляндия
shell
сша
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Все эксперты в последнее время несут какуюто ахинею ) При чем тут вообще Польша ? Давайте еще Австралии заплатим , мы же и ее антимонопольное ведомство нарушаем )
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Польша - страна-пакостник.
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РИА Новости
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евросоюз, станислав митрахович, россия, uniper, северный поток — 2, газпром, польша, финляндия, shell, сша, украина, экономика

Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа

04:15 04.08.2020 (обновлено: 12:27 04.08.2020)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович уверен, что наложенный Польшей из-за "Северного потока — 2" штраф не помешает строительству газопровода, пишет "Вечерняя Москва".
Накануне польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на 213 миллионов злотых, что эквивалентно примерно 50 миллионам евро, из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку — 2". "Газпром" пообещал обжаловать это решение.

"Это не принципиальная новость. Фундаментально она расклады не меняет", — подчеркнул Митрахович.

Специалист отметил, что Варшава приложила немало усилий с целью сорвать строительство "Северного потока — 2". По его словам, польская сторона ищет зацепки в молодом праве Евросоюза, чтобы помешать России в реализации проекта.

"Именно Польша нашла пункт, что нельзя создать компанию-консорциум, которая строила бы "Северный поток — 2" без согласия с Варшавой, потому что те компании, которые будут строить газопровод, тоже будут работать в Польше", — пояснил эксперт.

Митрахович заключил, что на строительстве "Северного потока — 2" могут отразиться сюжеты, связанные с США.
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С чего все началось

В мае прошлого года UOKiK предъявил "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток —2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства газопровода.
В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на сумму около 45 миллионов долларов за непредставление информации, касающейся дела. В январе ее отказался предоставить и "Газпром". В российской компании отметили, что запрашиваемая информация не была связана с антимонопольным расследованием регулятора. В компании уточнили, что UOKiK отказалась рассказать, зачем им нужны были сведения о газопроводе.
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"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
В "Газпроме" заявляли, что смогут самостоятельно завершить строительство. Один из возможных вариантов предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Обсудить 18
ЕвросоюзСтанислав МитраховичРоссияUniperСеверный поток — 2ГазпромПольшаФинляндияShellСШАУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Все эксперты в последнее время несут какуюто ахинею ) При чем тут вообще Польша ? Давайте еще Австралии заплатим , мы же и ее антимонопольное ведомство нарушаем )
4 августа, 06:45
Serenity 75
15682004
Польша - страна-пакостник.
4 августа, 07:33
aalzar2008
15820002
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