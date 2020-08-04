Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа

Накануне польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский " Газпром " на 213 миллионов злотых, что эквивалентно примерно 50 миллионам евро, из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку — 2". "Газпром" пообещал обжаловать это решение.

"Это не принципиальная новость. Фундаментально она расклады не меняет", — подчеркнул Митрахович.

Специалист отметил, что Варшава приложила немало усилий с целью сорвать строительство "Северного потока — 2". По его словам, польская сторона ищет зацепки в молодом праве Евросоюза , чтобы помешать России в реализации проекта.

"Именно Польша нашла пункт, что нельзя создать компанию-консорциум, которая строила бы "Северный поток — 2" без согласия с Варшавой, потому что те компании, которые будут строить газопровод, тоже будут работать в Польше", — пояснил эксперт.

Митрахович заключил, что на строительстве "Северного потока — 2" могут отразиться сюжеты, связанные с США

С чего все началось

Wintershall, Shell, В мае прошлого года UOKiK предъявил "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток —2" — OMV Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства газопровода.

В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на сумму около 45 миллионов долларов за непредставление информации, касающейся дела. В январе ее отказался предоставить и "Газпром". В российской компании отметили, что запрашиваемая информация не была связана с антимонопольным расследованием регулятора. В компании уточнили, что UOKiK отказалась рассказать, зачем им нужны были сведения о газопроводе.

"Северный поток — 2"

Швеции и Дании. Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта выступают Украина , которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия Литва , считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.