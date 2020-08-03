"Газпром" обжалует максимальный штраф Польши из-за "Северного потока — 2"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Информация, которую польский регулятор UOKiK запрашивал у " Информация, которую польский регулятор UOKiK запрашивал у " Газпрома ", не имела никакого отношения к антимонопольному расследованию по "Северному потоку — 2", сообщили журналистам в компании.

"Ранее ПАО "Газпром" в своем ответе попросило UOKiK представить обоснование правомерности запроса соответствующей информации, но такого обоснования не получило", — уточнили в "Газпроме", добавив, что уведомление о штрафе от UOKiK они получили и планируют обжаловать это решение в суде после изучения.

Сегодня стало известно, что UOKiK оштрафовал " Газпром " на 213 миллионов злотых (примерно 50 миллионов евро, максимальная санкция) из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку — 2". Как объяснил регулятор, речь идет о расследовании финансирования строительства газопровода без согласия директора UOKiK.

OMV, Shell и В 2018 году он предъявил обвинения по этому поводу шести компаниям: "Газпрому", Engie Energy из Швейцарии и нидерландским Uniper Wintershall . В процессе разбирательства председатель обратился за документами, относящимися к делу, в том числе к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить их, уточнили в управлении.

При этом в прошлом году UOKiK обязал выплатить 172 миллиона евро Engie Energy, которая отказалась предоставить запрошенную информацию.

"Северный поток — 2"

Швеции и Дании. Проект предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии

"Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Латвия и Против проекта выступают Украина , которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США , активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша Литва , считающие его политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.

В "Газпроме" заявляли, что смогут самостоятельно завершить строительство. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".