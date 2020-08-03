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"Газпром" обжалует максимальный штраф Польши из-за "Северного потока — 2"
Информация, которую польский регулятор UOKiK запрашивал у "Газпрома", не имела никакого отношения к антимонопольному расследованию по "Северному потоку — 2",... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T19:41
россия
северный поток — 2
газпром
польша
экономика
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да какое отношение имеет Газпром к России, это два разных государства
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Не пойму – какая проблема предьявить свои санкции к Америке, за срыв строиельства «Северный поток 2» и потерю прибыли?!!
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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россия, северный поток — 2, газпром, польша, экономика

"Газпром" обжалует максимальный штраф Польши из-за "Северного потока — 2"

18:32 03.08.2020 (обновлено: 19:41 03.08.2020)
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© Nord Stream 2/Aксель Шмидт Обрезка труб производится на платформе по левому борту Castoro 10 морской части газопровода "Северный поток-2"
Обрезка труб производится на платформе по левому борту Castoro 10 морской части газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2/Aксель Шмидт
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Информация, которую польский регулятор UOKiK запрашивал у "Газпрома", не имела никакого отношения к антимонопольному расследованию по "Северному потоку — 2", сообщили журналистам в компании.
"Ранее ПАО "Газпром" в своем ответе попросило UOKiK представить обоснование правомерности запроса соответствующей информации, но такого обоснования не получило", — уточнили в "Газпроме", добавив, что уведомление о штрафе от UOKiK они получили и планируют обжаловать это решение в суде после изучения.
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Сегодня стало известно, что UOKiK оштрафовал "Газпром" на 213 миллионов злотых (примерно 50 миллионов евро, максимальная санкция) из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку — 2". Как объяснил регулятор, речь идет о расследовании финансирования строительства газопровода без согласия директора UOKiK.
В 2018 году он предъявил обвинения по этому поводу шести компаниям: "Газпрому", Engie Energy из Швейцарии и нидерландским Uniper, OMV, Shell и Wintershall. В процессе разбирательства председатель обратился за документами, относящимися к делу, в том числе к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить их, уточнили в управлении.
При этом в прошлом году UOKiK обязал выплатить 172 миллиона евро Engie Energy, которая отказалась предоставить запрошенную информацию.
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"Северный поток — 2"

Проект предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
"Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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Против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие его политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
В "Газпроме" заявляли, что смогут самостоятельно завершить строительство. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
Ранее сообщалось, что прокладка трубопровода может возобновиться с 3 августа — после того как истечет срок обжалования нового разрешения, выданного на строительство Данией.
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РоссияСеверный поток — 2ГазпромПольшаЭкономика
Популярные комментарии
да какое отношение имеет Газпром к России, это два разных государства
3 августа, 19:56
Денис Липницкий
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Не пойму – какая проблема предьявить свои санкции к Америке, за срыв строиельства «Северный поток 2» и потерю прибыли?!!
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Robin Bobin
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