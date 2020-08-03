Польша выписала "Газпрому" максимальный штраф за "Северный поток — 2"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский " Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский " Газпром " на 213 миллионов злотых из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку — 2".

"Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по требованию председателя UOKiK, что эквивалентно 50 миллионов евро", – приводится в сообщении объяснения председателя регулятора Томаша Хрустны.

OMV, Shell и Wintershall. В UOKiK пояснили, что речь идет о расследовании финансирования строительства газопровода без согласия директора регулятора. В 2018 году UOKiK предъявил обвинения по этому поводу шести компаниям: "Газпрому", Engie Energy из Швейцарии и нидерландским Uniper

"В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства", — заявил регулятор.

В прошлом году UOKiK уже обязал выплатить штраф в 172 миллиона евро Engie Energy, которая отказалась предоставить запрошенных документы. Тогда сообщалось, что это крупнейший штраф в истории регулятора.

"Северный поток — 2"

Швеции и Дании. Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Латвия и Против проекта выступают Украина , которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США , активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша Литва , считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.

В "Газпроме" заявляли, что смогут самостоятельно завершить строительство. Один из возможных вариантов предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".