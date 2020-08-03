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Польша выписала "Газпрому" максимальный штраф за "Северный поток — 2"
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на 213 миллионов злотых из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку — 2". РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:35
россия
северный поток — 2
газпром
польша
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, северный поток — 2, газпром, польша, экономика

Польша выписала "Газпрому" максимальный штраф за "Северный поток — 2"

09:23 03.08.2020 (обновлено: 11:35 03.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на 213 миллионов злотых из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку — 2".
"Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по требованию председателя UOKiK, что эквивалентно 50 миллионов евро", – приводится в сообщении объяснения председателя регулятора Томаша Хрустны.
В UOKiK пояснили, что речь идет о расследовании финансирования строительства газопровода без согласия директора регулятора. В 2018 году UOKiK предъявил обвинения по этому поводу шести компаниям: "Газпрому", Engie Energy из Швейцарии и нидерландским Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

"В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства", — заявил регулятор.

В прошлом году UOKiK уже обязал выплатить штраф в 172 миллиона евро Engie Energy, которая отказалась предоставить запрошенных документы. Тогда сообщалось, что это крупнейший штраф в истории регулятора.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
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Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
В "Газпроме" заявляли, что смогут самостоятельно завершить строительство. Один из возможных вариантов предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
Ранее сообщалось, что прокладка трубопровода может возобновиться с сегодняшнего дня — после того как истек срок обжалования нового разрешения, выданного на строительство Данией.
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Обсудить 141
РоссияСеверный поток — 2ГазпромПольшаЭкономика
Популярные комментарии
Умиляют лайки под новостью, будно деньги Газпром уже выплатил лично вам.
3 августа, 09:38
Александр Смирнов
32422011030
А какое отношение польша к СП-2 имеет?
3 августа, 09:42
РрРоман р
499140002
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