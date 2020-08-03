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В Колумбии угнали грузовик с пивом
Воры угнали грузовик с пивом в столице Колумбии Боготе, правоохранители нашли преступников, когда те допивали первый ящик, сообщила полиция страны. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:46
колумбия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
колумбия, в мире

В Колумбии угнали грузовик с пивом

17:46 03.08.2020
1087
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПолицейское ограждение
Полицейское ограждение
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 авг – РИА Новости. Воры угнали грузовик с пивом в столице Колумбии Боготе, правоохранители нашли преступников, когда те допивали первый ящик, сообщила полиция страны.
"Водитель грузовика находится в больнице. Преступники брызнули в его сторону вещество, из-за которого он потерял сознание. Его состояние здоровья стабильно", - сообщает полиция в Twitter.
Трейлер обнаружили по GPS. Преступники вытащили пиво и сложили его рядом на небольшом складе.
"Мы их обнаружили, распивающими пиво. Мы поймали только одного из троих (преступников), двум удалось убежать, но у нас есть данные об их личностях", - сообщил представитель полиции полковник Нельсон Киньонес в эфире телеканала Noticias Caracol.
По данным СМИ, ворам удалось на момент обнаружения выпить уже 23 бутылки. Всего, по информации полиции, украденное пиво оценивается в 80 миллионов песо (почти 21 тысяча долларов).
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