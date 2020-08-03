Выпускники рассказали, как им удалось набрать по 397 баллов на ЕГЭ

Бланки ответов на ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284. Архивное фото

Бланки ответов на ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Успешно сдать единый госэкзамен помогут четко поставленные цели, решение заданий на время и занятия спортом, рассказали РИА Новости выпускники московских школ, набравшие по 397 баллов на ЕГЭ.

Выпускница московской школы №1568 Вера Цуркис рассказала, что хочет пойти по стопам отца, связав свою жизнь с физикой и математикой, для этого она углубленно изучала эти предметы с 9-го класса. "И этого было достаточно, чтобы достичь высоких результатов на ЕГЭ. Также профессия моего папы связана с физикой и математикой, поэтому точные науки мне всегда были близки", - сказала Цуркис.

Выпускница добавила, что уже несколько лет занимается фехтованием, и занятия спортом научили ее преодолевать стрессовые ситуации и концентрировать внимание. "Думаю, что во многом поэтому мне было легче на экзамене справиться с волнением, чем моим сверстникам. Будущим выпускникам я бы посоветовала не заучивать материал, а разобраться и усвоить суть. Ну и главное, конечно, не волноваться", - отметила она.

Выпускник Бауманской инженерной школы №1580 Юрий Петряев рассказал, что хорошо подготовиться к ЕГЭ ему помогли учителя, а также четыре года занятий в заочной физико-технической школе МФТИ, поставленные цели и поддержка родителей.

"Дистанционка скорее помогла, чем помешала, так как появилось много свободного времени: не надо было тратить полтора часа на дорогу в школу и обратно, уроков стало меньше. Она дала мне время для дополнительной подготовки к экзамену", - отметил Петряев.

По его словам, чтобы получить 100 баллов по предмету, необходимо решать много задач всех типов, а также варианты повышенной сложности. "Также очень полезно решать варианты засекая время, ведь можно застрять на одной задаче и не успеть решить другие. Несложные задания второй части по математике и информатике желательно сразу решать на чистовике, чтобы не тратить время на переписывание с черновика", - поделился секретом выпускник.

Петряев также отметил, что будущим выпускникам к началу 11-го класса нужно определиться с выбором предметов для сдачи ЕГЭ и знать, в какой вуз поступать. Кроме этого, необходимо участвовать в олимпиадах, так как это дополнительная тренировка для написания экзаменов.

"Если при подготовке к экзаменам не получается что-то решить, не стоит сдаваться. Также нужно ставить себе четкую цель и не лениться – за последний год перед ЕГЭ можно успеть очень много", - уверен Петряев.

Выпускник добавил, что планирует поступать в МГТУ имени Баумана на направление "Прикладная математика и информатика". "В будущем мне хотелось бы заниматься программированием", - заключил он.

"Победитель" ЕГЭ

Московскому выпускнику Дмитрию Савичеву из Бауманской инженерной школы №1580 удалось "победить" ЕГЭ и набрать 400 баллов. По его словам к экзамену он готовился в основном на уроках.

"Я учился в физико-математической школе в информационно-технологическом классе, наши учителя очень хорошо преподавали школьную программу и готовили нас к ЕГЭ по всем предметам", - рассказывает выпускник.

Он также рассказал, что перевод на дистанционный формат обучения не повлиял на его подготовку, так как к началу дистанционки он уже был готов к экзамену во всех аспектах кроме психологического настроя.

"В школе подача материала не изменилась по сравнению с очными занятиями, дистанционные занятия были организованы очень грамотно. Также за счет увеличения количества свободного времени я стал "отрешивать" тестовые задания из ЕГЭ самостоятельно", - отметил он.

Савичев добавил, что поступать собирается в МФТИ, скорее всего, на направление прикладной математики и информатики.