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Появилось видео с места захвата заложника в киевском бизнес-центре
Опубликовано видео с места захвата отделения банка в киевском бизнес-центре, где мужчина угрожает взорвать бомбу. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:11
ситуация на украине
антон геращенко
мвд украины
полтавская область
узбекистан
киев
в мире
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полтавская область
узбекистан
киев
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры с места захвата отделения банка в бизнес-центре в Киеве
Это первые кадры с места захвата отделения банка в бизнес-центре в Киеве. Неизвестный угрожает взорвать бомбу и требует дать ему возможность выйти в прямой эфир. Улицы вокруг места ЧП оцеплены. По предварительным данным, в заложниках у террориста — руководитель отделения банка. Сейчас с захватчиком ведут переговоры.
2020-08-03T14:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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ситуация на украине, антон геращенко, мвд украины, полтавская область, узбекистан, киев, в мире

Появилось видео с места захвата заложника в киевском бизнес-центре

14:11 03.08.2020
3311
МОСКВА , 3 авг — РИА Новости. Опубликовано видео с места захвата отделения банка в киевском бизнес-центре, где мужчина угрожает взорвать бомбу.
На кадрах показана работа сотрудников полиции. Улицы рядом со зданием перекрыты.
Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что в полицию позвонила представительница АО "Универсал банк" и сообщила о мужчине, угрожающем взорвать бомбу. Он попросил вызвать полицию. Сотрудники банка покинули отделение, а руководитель осталась по собственному желанию. Проводится спецоперация. Полицейские начали переговоры с мужчиной. Как сообщил телеканал NewsOne, преступник хочет выйти в прямой эфир телеканалов. Как позднее уточнило МВД Украины, мужчина является гражданином Узбекистана.
В конце июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами. При себе у него было оружие и взрывчатка. В итоге заложников освободили спустя десять часов. Никто не пострадал. Злоумышленника задержали. Через несколько дней после этого в Полтавской области мужчина, которого пытались задержать за угон машины, угрожал взорвать гранату, а также взял в заложники полицейского. Позднее заложника отпустили, а преступник скрылся. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко 1 августа сообщил, что мужчину нашли и ликвидировали.
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Ситуация на УкраинеАнтон ГеращенкоМВД УкраиныПолтавская областьУзбекистанКиевВ мире
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