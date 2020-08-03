Появилось видео с места захвата заложника в киевском бизнес-центре

МОСКВА , 3 авг — РИА Новости. Опубликовано видео с места захвата отделения банка в киевском бизнес-центре, где мужчина угрожает взорвать бомбу.
На кадрах показана работа сотрудников полиции. Улицы рядом со зданием перекрыты.
Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что в полицию позвонила представительница АО "Универсал банк" и сообщила о мужчине, угрожающем взорвать бомбу. Он попросил вызвать полицию. Сотрудники банка покинули отделение, а руководитель осталась по собственному желанию. Проводится спецоперация. Полицейские начали переговоры с мужчиной. Как сообщил телеканал NewsOne, преступник хочет выйти в прямой эфир телеканалов. Как позднее уточнило МВД Украины, мужчина является гражданином Узбекистана.
В конце июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами. При себе у него было оружие и взрывчатка. В итоге заложников освободили спустя десять часов. Никто не пострадал. Злоумышленника задержали. Через несколько дней после этого в Полтавской области мужчина, которого пытались задержать за угон машины, угрожал взорвать гранату, а также взял в заложники полицейского. Позднее заложника отпустили, а преступник скрылся. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко 1 августа сообщил, что мужчину нашли и ликвидировали.