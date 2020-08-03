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В Киеве мужчина захватил заложников в бизнес-центре
Гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева. С ним ведут переговоры, заявил заместитель... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T19:07
захват отделения банка в киеве
ситуация на украине
киев
взрыв
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https://ria.ru/20200722/1574725272.html
Страна альтернативно одаренных майданом.
51
Именно - у нас их ловят. Как в любой другой стране. До того как они выползают - впрочем тут не террорист, а очередной пациент политики геноцида от украинской власти
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киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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захват отделения банка в киеве, ситуация на украине, киев, взрыв

В Киеве мужчина захватил заложников в бизнес-центре

12:52 03.08.2020 (обновлено: 19:07 03.08.2020)
13689
© Фото : Депаратмент комунікації МВС України Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре "Леонардо" в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
© Фото : Депаратмент комунікації МВС України
КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева. С ним ведут переговоры, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Как уточнил замглавы ведомства, в 12:00 (совпадает с московским временем) в полицию позвонила представительница "Универсал-банка", расположенного в этом БЦ. Она сообщила, что в отделение пришел мужчина в возрасте до 35 лет, в рюкзаке которого, по его собственным словам, находится бомба. Злоумышленник попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов.
Задержание террориста, захватившего банк в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich

Чрезвычайное происшествие в бизнес-центре "Леонардо" произошло около полудня по московскому времени.

Задержание мужчины, угрожавшего взорвать заложников в бизнес-центре в Киеве
1 из 10

Чрезвычайное происшествие в бизнес-центре "Леонардо" произошло около полудня по московскому времени.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

Представительница расположенного здесь банка позвонила в полицию и сказала, что в отделение пришел мужчина и заявил, что в его рюкзаке находится бомба.

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
2 из 10

Представительница расположенного здесь банка позвонила в полицию и сказала, что в отделение пришел мужчина и заявил, что в его рюкзаке находится бомба.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

Злоумышленник сам попросил вызвать полицию, а в ходе переговоров потребовал прямого эфира на телевидении.

Сотрудники СБУ Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
3 из 10

Злоумышленник сам попросил вызвать полицию, а в ходе переговоров потребовал прямого эфира на телевидении.

© REUTERS / Gleb Garanich
© Фото : МВД Украины / Перейти в фотобанк

Сотрудники банка покинули здание, осталась только руководительница отделения.

Захватчик и заложница внутри банка в здании бизнес-центра Леонардо в Киеве
4 из 10

Сотрудники банка покинули здание, осталась только руководительница отделения.

© Фото : МВД Украины
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© Фото : Депаратмент комунікації МВС України

К бизнес-центру прибыли полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины, спасатели и спецназ.

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
5 из 10

К бизнес-центру прибыли полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины, спасатели и спецназ.

© Фото : Депаратмент комунікації МВС України
© REUTERS / Gleb Garanich

Мужчину задержали в прямом эфире после того, как он убедился, что его показывают.

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
6 из 10

Мужчину задержали в прямом эфире после того, как он убедился, что его показывают.

© REUTERS / Gleb Garanich
© Фото : МВД Украины / Перейти в фотобанк

После проверки здания выяснилось, что захватчик блефовал: ни бомбы, ни опасных устройств у него не было.

Ситуация у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве
7 из 10

После проверки здания выяснилось, что захватчик блефовал: ни бомбы, ни опасных устройств у него не было.

© Фото : МВД Украины
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Мужчина называл себя "святым духом" и говорил, что "хочет, чтобы миром руководил только святой дух"

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
8 из 10

Мужчина называл себя "святым духом" и говорил, что "хочет, чтобы миром руководил только святой дух"

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Gleb Garanich

Выяснилось, что захватчику в детстве поставили диагноз "олигофрения".

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
9 из 10

Выяснилось, что захватчику в детстве поставили диагноз "олигофрения".

© REUTERS / Gleb Garanich
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов и журналисты у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве
10 из 10

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

Чрезвычайное происшествие в бизнес-центре "Леонардо" произошло около полудня по московскому времени.

© REUTERS / Gleb Garanich
2 из 10

Представительница расположенного здесь банка позвонила в полицию и сказала, что в отделение пришел мужчина и заявил, что в его рюкзаке находится бомба.

© REUTERS / Gleb Garanich
3 из 10

Злоумышленник сам попросил вызвать полицию, а в ходе переговоров потребовал прямого эфира на телевидении.

© REUTERS / Gleb Garanich
4 из 10

Сотрудники банка покинули здание, осталась только руководительница отделения.

© Фото : МВД Украины
Перейти в фотобанк
5 из 10

К бизнес-центру прибыли полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины, спасатели и спецназ.

© Фото : Депаратмент комунікації МВС України
6 из 10

Мужчину задержали в прямом эфире после того, как он убедился, что его показывают.

© REUTERS / Gleb Garanich
7 из 10

После проверки здания выяснилось, что захватчик блефовал: ни бомбы, ни опасных устройств у него не было.

© Фото : МВД Украины
Перейти в фотобанк
8 из 10

Мужчина называл себя "святым духом" и говорил, что "хочет, чтобы миром руководил только святой дух"

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
9 из 10

Выяснилось, что захватчику в детстве поставили диагноз "олигофрения".

© REUTERS / Gleb Garanich
10 из 10

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
"Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. <...> Сначала ввели план полицейской операции по противодействию захвату заложников "Гром". После того как руководство операцией взяла на себя Служба безопасности Украины, был введен план по борьбе с терроризмом "Бумеранг", — написал Геращенко на своей фейсбук-странице и призвал жителей столицы избегать района улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого.
Мужчина привязал к ноге шнур, который протянут к рюкзаку, и утверждает, что тот ведет к взрывному устройству. Однако действительно ли у него есть при себе бомба или другое оружие, пока не известно. Преступник также потребовал допустить к нему СМИ, чтобы дать "некое интервью", рассказал замминистра в эфире телеканала "Украина-24".
По информации "Страны.ua", Каримов, помимо всего прочего, запросил 40 тысячи гривен (1440 долларов). Об этом изданию сообщила Ольга Артюшенко, которая находилась в бизнес-центре в момент захвата.
Спецназ зашел в здание, вход в него перекрыл бронированный автомобиль, передает корреспондент РИА Новости. После этого полиция попросила журналистов прекратить прямые трансляции.
Президент Украины Владимир Зеленский
24 июля, 09:06
Американский переговорщик оценил действия Зеленского при ЧП в Луцке
За последний месяц это уже третий случай захвата заложников на Украине. Двадцать первого июля в центре Луцка дважды судимый Максим Кривош ворвался в автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов: в частности, он потребовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом посмотреть фильм "Земляне".
Глава государства выполнил требования и поговорил с преступником напрямую. После этого всех удерживаемых в автобусе освободили, никто не пострадал. Мужчину арестовали.
Спустя два дня 32-летний житель Полтавской области Роман Скрипник, которого пытались задержать за угон машины, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном ими автомобиле. Позже он отпустил заложника невредимым и скрылся.
На прошлой неделе Антон Геращенко сообщил, что местонахождение преступника установили: его ликвидировали после того, как во время задержания он снова взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.
Задержанный в Луцке террорист
22 июля, 15:48
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Захват отделения банка в КиевеСитуация на УкраинеКиевВзрыв
Популярные комментарии
Страна альтернативно одаренных майданом.
3 августа, 12:57
sizif8
19300101
Именно - у нас их ловят. Как в любой другой стране. До того как они выползают - впрочем тут не террорист, а очередной пациент политики геноцида от украинской власти
3 августа, 13:21
ШдШампунь для Мозга
2010000
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