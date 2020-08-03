В Киеве мужчина захватил заложников в бизнес-центре

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева. С ним ведут переговоры, заявил заместитель министра внутренних дел Гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре "Леонардо" в центреС ним ведут переговоры, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Как уточнил замглавы ведомства, в 12:00 (совпадает с московским временем) в полицию позвонила представительница "Универсал-банка", расположенного в этом БЦ. Она сообщила, что в отделение пришел мужчина в возрасте до 35 лет, в рюкзаке которого, по его собственным словам, находится бомба. Злоумышленник попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов.

фейсбук-странице и призвал жителей столицы избегать района улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого. "Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. <...> Сначала ввели план полицейской операции по противодействию захвату заложников "Гром". После того как руководство операцией взяла на себя Служба безопасности Украины, был введен план по борьбе с терроризмом "Бумеранг", — написал Геращенко на своейи призвал жителей столицы избегать района улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого.

Мужчина привязал к ноге шнур, который протянут к рюкзаку, и утверждает, что тот ведет к взрывному устройству. Однако действительно ли у него есть при себе бомба или другое оружие, пока не известно. Преступник также потребовал допустить к нему СМИ, чтобы дать "некое интервью", рассказал замминистра в эфире телеканала "Украина-24".

По информации "Страны.ua", Каримов, помимо всего прочего, запросил 40 тысячи гривен (1440 долларов). Об этом изданию сообщила Ольга Артюшенко, которая находилась в бизнес-центре в момент захвата.

Спецназ зашел в здание, вход в него перекрыл бронированный автомобиль, передает корреспондент РИА Новости. После этого полиция попросила журналистов прекратить прямые трансляции.

За последний месяц это уже третий случай захвата заложников на Украине. Двадцать первого июля в центре Луцка дважды судимый Максим Кривош ворвался в автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов: в частности, он потребовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом посмотреть фильм "Земляне".

Глава государства выполнил требования и поговорил с преступником напрямую. После этого всех удерживаемых в автобусе освободили, никто не пострадал. Мужчину арестовали.

Спустя два дня 32-летний житель Полтавской области Роман Скрипник, которого пытались задержать за угон машины, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном ими автомобиле. Позже он отпустил заложника невредимым и скрылся.