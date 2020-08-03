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Задержание террориста, захватившего банк в Киеве
В центре Киева неизвестный мужчина угрожал взорвать бомбу в банке и захватил заложника. Спецназ обезвредил злоумышленника и скрутил его в прямом эфире. Кадры с... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T19:06
захват отделения банка в киеве
киев
фото
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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захват отделения банка в киеве, киев, фото, фото

Задержание террориста, захватившего банк в Киеве

19:06 03.08.2020
353
В центре Киева неизвестный мужчина угрожал взорвать бомбу в банке и захватил заложника. Спецназ обезвредил злоумышленника и скрутил его в прямом эфире. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Gleb Garanich

Чрезвычайное происшествие в бизнес-центре "Леонардо" произошло около полудня по московскому времени.

Задержание мужчины, угрожавшего взорвать заложников в бизнес-центре в Киеве
1 из 10

Чрезвычайное происшествие в бизнес-центре "Леонардо" произошло около полудня по московскому времени.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

Представительница расположенного здесь банка позвонила в полицию и сказала, что в отделение пришел мужчина и заявил, что в его рюкзаке находится бомба.

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
2 из 10

Представительница расположенного здесь банка позвонила в полицию и сказала, что в отделение пришел мужчина и заявил, что в его рюкзаке находится бомба.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

Злоумышленник сам попросил вызвать полицию, а в ходе переговоров потребовал прямого эфира на телевидении.

Сотрудники СБУ Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
3 из 10

Злоумышленник сам попросил вызвать полицию, а в ходе переговоров потребовал прямого эфира на телевидении.

© REUTERS / Gleb Garanich
© Фото : МВД Украины / Перейти в фотобанк

Сотрудники банка покинули здание, осталась только руководительница отделения.

Захватчик и заложница внутри банка в здании бизнес-центра Леонардо в Киеве
4 из 10

Сотрудники банка покинули здание, осталась только руководительница отделения.

© Фото : МВД Украины
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© Фото : Депаратмент комунікації МВС України

К бизнес-центру прибыли полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины, спасатели и спецназ.

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
5 из 10

К бизнес-центру прибыли полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины, спасатели и спецназ.

© Фото : Депаратмент комунікації МВС України
© REUTERS / Gleb Garanich

Мужчину задержали в прямом эфире после того, как он убедился, что его показывают.

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
6 из 10

Мужчину задержали в прямом эфире после того, как он убедился, что его показывают.

© REUTERS / Gleb Garanich
© Фото : МВД Украины / Перейти в фотобанк

После проверки здания выяснилось, что захватчик блефовал: ни бомбы, ни опасных устройств у него не было.

Ситуация у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве
7 из 10

После проверки здания выяснилось, что захватчик блефовал: ни бомбы, ни опасных устройств у него не было.

© Фото : МВД Украины
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Мужчина называл себя "святым духом" и говорил, что "хочет, чтобы миром руководил только святой дух"

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
8 из 10

Мужчина называл себя "святым духом" и говорил, что "хочет, чтобы миром руководил только святой дух"

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Gleb Garanich

Выяснилось, что захватчику в детстве поставили диагноз "олигофрения".

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
9 из 10

Выяснилось, что захватчику в детстве поставили диагноз "олигофрения".

© REUTERS / Gleb Garanich
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов и журналисты у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве
10 из 10

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

© РИА Новости
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Захват отделения банка в КиевеКиевФото
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