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Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из "Аватара 2"
Американский продюсер Джон Ландау, который сейчас занимается работой над сиквелом "Аватара" вместе с режиссером Джеймсом Кэмероном, сообщил в инстаграме, что... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:39
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, зои салдана, джеймс кэмерон, новая зеландия

Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из "Аватара 2"

16:34 03.08.2020 (обновлено: 16:39 03.08.2020)
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© Фото : 20th Century Fox 2009Фильм "Аватар"
Фильм Аватар
© Фото : 20th Century Fox 2009
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Американский продюсер Джон Ландау, который сейчас занимается работой над сиквелом "Аватара" вместе с режиссером Джеймсом Кэмероном, сообщил в инстаграме, что часть сцен уже готова.
"Джим собрал команду, чтобы показать им три сцены с почти готовыми визуальными эффектами. Все были взволнованы и готовы вернуться к работе. С нетерпением ждем, когда сможем поделиться с вами результатом", – написал Ландау.
Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса премьеру блокбастера перенесли с декабря 2021 года на тот же месяц 2022 года. Соответственно, график выхода следующих частей (режиссер запланировал выпустить четыре фильма) тоже сдвинулся.
В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
Ранее Джон Ландау рассказывал, что большая часть действия в "Аватаре 2" будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыЗои СалданаДжеймс КэмеронНовая Зеландия
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