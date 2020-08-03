Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из "Аватара 2"

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Американский продюсер Джон Ландау, который сейчас занимается работой над сиквелом "Аватара" вместе с режиссером Джеймсом Кэмероном, сообщил в инстаграме, что часть сцен уже готова.
"Джим собрал команду, чтобы показать им три сцены с почти готовыми визуальными эффектами. Все были взволнованы и готовы вернуться к работе. С нетерпением ждем, когда сможем поделиться с вами результатом", – написал Ландау.
Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса премьеру блокбастера перенесли с декабря 2021 года на тот же месяц 2022 года. Соответственно, график выхода следующих частей (режиссер запланировал выпустить четыре фильма) тоже сдвинулся.
В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
Ранее Джон Ландау рассказывал, что большая часть действия в "Аватаре 2" будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.