Продюсер "Аватара" раскрыл детали сюжета второй части

"Мы абсолютно спокойны из-за действий вашего правительства и ответственности, которую проявили люди, чтобы обуздать пандемию. Поэтому мы чувствуем, что возвращаемся в самое безопасное место в мире. К тому же мы разработали продуманный и подробный план, чтобы обеспечить безопасность нашей команды в эти непростые времена", — уточнил Джон Ландау.