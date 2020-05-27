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Культура
2020-05-27T13:12
https://ria.ru/20200527/1572050831.html
Продюсер "Аватара" раскрыл детали сюжета второй части
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РИА Новости

Продюсер "Аватара" раскрыл детали сюжета второй части

13:12 27.05.2020
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© Фото : 20th Century Fox 2009Фильм "Аватар"
Фильм Аватар
© Фото : 20th Century Fox 2009
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Американский кинопродюсер Джон Ландау раскрыл детали сюжета второй части блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар", выход которой запланирован на 2021 год, сообщает RNZ.

"В этом фильме у Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) будет семья, которую героям предстоит спасти. Им придется покинуть свой дом и исследовать различные регионы Пандоры. Особенно много времени они проведут на воде и в ней", — прокомментировал Ландау.

Продюсер рассказал и о съемках в Новой Зеландии, к которым планируют приступить в ближайшее время. Ранее власти разрешили возобновить кинопроизводство после того, как в стране улучшилась ситуация с коронавирусом.

"Мы абсолютно спокойны из-за действий вашего правительства и ответственности, которую проявили люди, чтобы обуздать пандемию. Поэтому мы чувствуем, что возвращаемся в самое безопасное место в мире. К тому же мы разработали продуманный и подробный план, чтобы обеспечить безопасность нашей команды в эти непростые времена", — уточнил Джон Ландау.

По его словам, в Новую Зеландию приедут только те члены съемочной группы, без кого совсем не обойтись (но не сообщил, кто именно это будет).
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