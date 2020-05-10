Власти Новой Зеландии разрешили возобновить кинопроизводство

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. СМИ узнали, что правительство Новой Зеландии одобрило возобновление кинопроизводства в стране, сообщает Deadline. До того, из-за глобальной пандемии коронавируса, многие теле - и кинокомпании приостановили работу над своими проектами. СМИ узнали, что правительство Новой Зеландии одобрило возобновление кинопроизводства в стране,Deadline. До того, из-за глобальной пандемии коронавируса, многие теле - и кинокомпании приостановили работу над своими проектами.

По информации издания, новозеландская кинокомиссия подтвердила, что сейчас в стране снимать "безопасно". Поэтому потенциально в ближайшее время приступить к съемкам смогут шоураннеры сериала "Властелин колец" и режиссер Джеймс Кэмерон, который готовит сиквел "Аватара".

До этого Кэмерон вместе с продюсером Джоном Ландау работал над визуальными эффектами фильма в Калифорнии, находясь в самоизоляции. Пока неизвестно, когда они вернутся в Новую Зеландию вместе с остальной командой.

Создатели многосерийного фильма Amazon, основанного на франшизе "Властелин колец", отправили домой сотни актеров и съемочную группу еще в середине марта.