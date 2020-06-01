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Культура
2020-06-01T17:00
https://ria.ru/20200601/1572280651.html
Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок "Аватара"
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РИА Новости

Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок "Аватара"

17:00 01.06.2020
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© Фото : @jonplandauРежиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау
Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау
© Фото : @jonplandau
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Режиссер Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию, чтобы возобновить съемки "Аватара", сообщил в своем инстаграме продюсер ленты Джон Ландау.
На борту чартерного прямого рейса, летевшего из Лос-Анджелеса в Веллингтон, находилось 54 пассажира. Полет занял около 13 часов.
Однако съемки сразу не начнутся. Вновь прибывшим придется две недели провести на карантине.
"Начинается 14-дневный период самоизоляции под контролем местных властей", — прокомментировал Ландау свой пост в инстаграме.
Работа над сиквелом "Аватара", который снимали в нескольких студиях в Веллингтоне и Окленде, была прервана в середине марта, когда в Новой Зеландии объявили строгий карантин в связи с распространением COVID-19.
В стране уже возобновилось производство нескольких фильмов в соответствии с новыми требованиями в условиях пандемии, "Аватар" — первый среди них зарубежный проект.
Фильм Аватар
22 мая, 13:23Культура
Продюсер "Аватара" рассказал, когда возобновятся съемки сиквела
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КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыДжеймс КэмеронОклендЛос-АнджелесВеллингтон (город)
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