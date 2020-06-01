Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок "Аватара"

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Режиссер Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию, чтобы возобновить съемки "Аватара", Режиссер Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию, чтобы возобновить съемки "Аватара", сообщил в своем инстаграме продюсер ленты Джон Ландау.

На борту чартерного прямого рейса, летевшего из Лос-Анджелеса в Веллингтон, находилось 54 пассажира. Полет занял около 13 часов.

Однако съемки сразу не начнутся. Вновь прибывшим придется две недели провести на карантине.

"Начинается 14-дневный период самоизоляции под контролем местных властей", — прокомментировал Ландау свой пост в инстаграме.

Работа над сиквелом "Аватара", который снимали в нескольких студиях в Веллингтоне и Окленде, была прервана в середине марта, когда в Новой Зеландии объявили строгий карантин в связи с распространением COVID-19.