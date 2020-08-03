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Роспотребнадзор предупредил об опасности роста числа КТ-исследований
Коллективная доза облучения от исследований с помощью компьютерной томограммы за январь-март 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T10:29
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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https://ria.ru/20200802/1575276559.html
Чего-то не понял? О чем статья? КТ делалось по жизненным показаниям. Обсуждению не подлежит. Тем более количество процедур четко регламентировано временными рекомендациями Минздрава по диагностики и лечению короновирусной инфекции.
34
Тогда отменим КТ и будем делать диагностическое вскрытие.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, ленинградская область, санкт-петербург, общество

Роспотребнадзор предупредил об опасности роста числа КТ-исследований

10:28 03.08.2020 (обновлено: 10:29 03.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАппарат компьютерной томографии
Аппарат компьютерной томографии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аппарат компьютерной томографии. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Коллективная доза облучения от исследований с помощью компьютерной томограммы за январь-март 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области возросла в 1,5 раза, это потенциально может стать причиной роста заболеваний, вызванных радиацией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева Роспотребнадзора начинают научный проект по сбору данных о количестве выполненных КТ-исследований в регионах России для изучения последствий для здоровья населения.
"Результаты, полученные на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области показывают, что коллективная доза от КТ-исследований за март-июнь 2020 года возросла в полтора раза. Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний",- говорится в сообщении.
К росту числа компьютерных томографий привело распространение коронавирусной инфекции, пояснили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваЛенинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Чего-то не понял? О чем статья? КТ делалось по жизненным показаниям. Обсуждению не подлежит. Тем более количество процедур четко регламентировано временными рекомендациями Минздрава по диагностики и лечению короновирусной инфекции.
3 августа, 10:56
андрей сидоркин
3100003
Тогда отменим КТ и будем делать диагностическое вскрытие.
3 августа, 13:04
Time Traveler
5101701
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