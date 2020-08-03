https://ria.ru/20200803/1575290270.html
Роспотребнадзор предупредил об опасности роста числа КТ-исследований
Коллективная доза облучения от исследований с помощью компьютерной томограммы за январь-март 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T10:28
2020-08-03T10:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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санкт-петербург
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https://ria.ru/20200802/1575276559.html
андрей сидоркин
Чего-то не понял? О чем статья? КТ делалось по жизненным показаниям. Обсуждению не подлежит. Тем более количество процедур четко регламентировано временными рекомендациями Минздрава по диагностики и лечению короновирусной инфекции.
34
Time Traveler
Тогда отменим КТ и будем делать диагностическое вскрытие.
24
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москва
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, ленинградская область, санкт-петербург, общество