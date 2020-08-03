Роспотребнадзор предупредил об опасности роста числа КТ-исследований

Ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева Роспотребнадзора начинают научный проект по сбору данных о количестве выполненных КТ-исследований в регионах России для изучения последствий для здоровья населения.

"Результаты, полученные на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области показывают, что коллективная доза от КТ-исследований за март-июнь 2020 года возросла в полтора раза. Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний",- говорится в сообщении.