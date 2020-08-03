Эстонский каратель о расстрелах в Пскове: "Не считал, сколько убил"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Взяли заключенных, отвезли к яме, расстреляли, трупы никто не считал, потом выпили водки — так буднично описывал свои преступления бывший эстонский каратель, служивший в Великую Отечественную войну в Пскове и области.

Эти и другие факты из жизни оккупированной территории можно узнать из рассекреченных Управлением ФСБ по Псковской области архивных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Речь идет о протоколе допроса эстонца Арнольда Веедлера, служившего охранником штаба германской службы безопасности СД, а затем в концлагере Моглино, а также о копии протокола осмотра мест расстрелов и сжигания трупов советских мирных жителей и военнопленных у поселка Андрохново.

Сегодня, 3 августа, Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о геноциде по факту событий в Псковской области

Расстрельный "дебют"

Как рассказал Веедлер на допросе, первый раз он участвовал в расстреле заключенных осенью 1942 года, когда служил в оккупированном гитлеровцами Пскове в охране штаба СД.

© Предоставлено УФСБ по Псковской области Архивные документы, свидетельствующие о зверствах эстонских карателей в Псковской области в годы Великой Отечественной войны © Предоставлено УФСБ по Псковской области Архивные документы, свидетельствующие о зверствах эстонских карателей в Псковской области в годы Великой Отечественной войны

"Человек пятнадцать заключенных мы взяли из подвалов, где помещалось полицейское управление, посадили на машину и поехали в тюрьму. Там еще взяли человек 30-35, их тоже посадили в машину. Всего было две машины. Заключенные были одни мужчины, все гражданские лица", — вспоминал Веедлер.

По его словам, на месте расстрела узников раздели, разделили на пять-шесть групп. "Одну группу за другой подводили к яме и расстреливали", — говорил каратель. "Я, все охранники стреляли, которые сопровождали заключенных. <…> Никто из расстреливаемых не убежал", — добавил он.

© Предоставлено УФСБ по Псковской области Архивные документы, свидетельствующие о зверствах эстонских карателей в Псковской области в годы Великой Отечественной войны © Предоставлено УФСБ по Псковской области Архивные документы, свидетельствующие о зверствах эстонских карателей в Псковской области в годы Великой Отечественной войны

Казни без подсчетов

Весной 1943 года Веедлера в числе других эстонцев перевели охранником в моглинский лагерь. Там он тоже участвовал в массовых казнях.

"В моглинском лагере мы уже носили немецкую форму, которую получили в Пскове. На шапке осталась та же эмблема — череп и кости, на рукаве буквы "СД", — вспоминал Веедлер. Начальником охраны лагеря был эстонец Торн. Впоследствии его нашли, осудили и расстреляли.

"Примерно в июле-августе 1943 года я сопровождал большую группу заключенных на расстрел", — показал Веедлер. "В июле 1943 года из моглинского лагеря погрузили людей в четыре или пять машин, точно не помню. Это была большая группа, человек сто, если не больше. Люди были разной национальности, среди них были дети, женщины. <…> На месте заключенных опять разделили на группы, раздели, подводили к яме и расстреливали, взрослых и детей", — рассказал каратель.

© Предоставлено УФСБ по Псковской области Архивные документы, свидетельствующие о зверствах эстонских карателей в Псковской области в годы Великой Отечественной войны © Предоставлено УФСБ по Псковской области Архивные документы, свидетельствующие о зверствах эстонских карателей в Псковской области в годы Великой Отечественной войны

Каратели не утруждали себя подсчетом числа жертв. "Я тоже стрелял, сколько убил, не считал. Все расстреливали, но никто не считал", — добавил Веедлер.

После возвращения в лагерь палачи получили от нацистских руководителей поощрение. "После расстрела всех закопали, вернулись в лагерь, угощали нас водкой", — вспоминал Веедлер.

По его словам, в том расстреле участвовали все охранники лагеря. Среди них Веедлер вспомнил эстонцев Луукаса, Криспина, Пуркуу. Спустя некоторое время на расстрел увезли группу из 50-60 человек, рассказал Веедлер.

© Предоставлено УФСБ по Псковской области Архивные документы, свидетельствующие о зверствах эстонских карателей в Псковской области в годы Великой Отечественной войны © Предоставлено УФСБ по Псковской области Архивные документы, свидетельствующие о зверствах эстонских карателей в Псковской области в годы Великой Отечественной войны

"Говорили, что это евреи. Привезли на то же место, где и раньше расстреливали. Всех расстреляли", — добавил он. Среди тех, кто участвовал в том расстреле, Веедлер назвал и эстонцев Лепметса и Ойселя.

Как и других карателей, Веедлера после войны нашли сотрудники КГБ. По приговору суда его расстреляли.

Следы зверств за колючей проволокой

Общую картину зверств гитлеровских карателей и их пособников на Псковщине дополняют результаты проведенного в мае 1945 года осмотра мест расстрелов и сжигания трупов мирных советских граждан и военнопленных у поселка Андрохново.

"При осмотре было установлено следующее: в 20 метрах (от) южной стороны поселка Андрохново и в 500 метрах от шоссейной дороги, идущей (в направлении) Ленинград — Псков и в 800 метрах от склада кожевсырья в лесу обнаружена площадка — кладбище захороненных расстрелянных советских военнопленных. Площадь диаметром 50 метров, которая обнесена кругом колючей проволокой", — говорится в протоколе осмотра места этой страшной находки.

Для надежного сжигания трупов каратели сначала обливали их горючей жидкостью — гудроном, отмечается в протоколе.

© Предоставлено УФСБ по Псковской области Архивные документы, свидетельствующие о зверствах эстонских карателей в Псковской области в годы Великой Отечественной войны © Предоставлено УФСБ по Псковской области Архивные документы, свидетельствующие о зверствах эстонских карателей в Псковской области в годы Великой Отечественной войны

На территории склада кожевенного сырья нашли еще два места расстрела и захоронения военнопленных, а неподалеку, на обочине проселочной дороги, — три. В каждом из этих трех мест, по-видимому, находилось по несколько десятков трупов.

Помимо этого, дальше по направлению к Андрохново были найдены еще десять мест расстрелов и захоронений военнопленных, а на западной стороне поселка — множество пепла от сожженных трупов.

Ранее РИА Новости ознакомилось с датированными 1966—1967 годами многостраничными протоколами допросов эстонцев Иоханнеса Охвриля и Виктора Тейнбаса, служивших охранниками в моглинском концлагере, а также других свидетелей. На допросах преступники рассказывали, как содействовали уничтожению мирных граждан Псковщины, а также называли имена других эстонских карателей и подробно описывали, как нацисты казнили узников концлагеря.

© Предоставлено УФСБ по Псковской области Архивные документы, свидетельствующие о зверствах эстонских карателей в Псковской области в годы Великой Отечественной войны © Предоставлено УФСБ по Псковской области Архивные документы, свидетельствующие о зверствах эстонских карателей в Псковской области в годы Великой Отечественной войны

Гитлеровцы организовали концлагерь Моглино вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально там содержали советских военнопленных, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига — Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.

С марта 1942-го в лагерь стали свозить и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных лиц и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии , и поэтому эстонские каратели активно задействовались на оккупированной Псковщине. Историки считают, что в этом лагере с 1941 по 1944 год могли погибнуть порядка трех тысяч человек.

После обнаружения в Моглино захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы войны, СК России начал доследственную проверку. Сейчас на месте бывшего концлагеря работают поисковики Западного военного округа, они уже обнаружили останки 45 красноармейцев. Останки будут захоронены на мемориальном кладбище.