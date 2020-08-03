На форуме "Армия-2020" в ЮВО представят новейшую военную технику

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новейшее вооружение и военную технику впервые представят на военно-техническом форуме "Армия-2020" в Южном военном округе, сообщает пресс-служба ЮВО.
В Южном военном округе продолжается подготовка к Международному военно-техническому форуму, который пройдет на 16 площадках парков "Патриот" в 14 субъектах Российской Федерации. Всего в форуме ЮВО поучаствуют более 40 соединений и воинских частей, свыше 10 предприятий промышленности, а также научно-исследовательские институты и учебные заведения.
"Впервые широкой аудитории будут представлены такие образцы новейшего вооружения и военной техники, как станция радиопомех АСП БМ "Ртуть" и станция обнаружения и целеуказания "Купол", - говорится в сообщении.
Кроме того, на экспозиции покажут новейший зенитный комплекс СОУ "БУК-М2", оперативно-тактический комплекс "Искандер", бронеавтомобиль "Тигр", многофункциональный комплекс беспилотной авиации "Орлан-10" и "Элерон-3", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и другую военную технику.
Зрителям продемонстрируют современные тактические приемы ведения боя, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации.
Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.
Проведение форума ЮВО запланировано в в Ставропольском крае, Владикавказе, Волгограде и впервые в Каспийске, а также в Адыгее, Астрахани, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, на Кубани, в Чечне и городе Гюмри в Армении, где дислоцируется российская военная база.
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