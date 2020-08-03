https://ria.ru/20200803/1575285156.html
Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал высказывание члена Бундестага ФРГ от фракции ХДС/ХСС Кристиана Шмидта, предложившего вновь обсуждать... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T03:46
2020-08-03T07:25
бундестаг германии
нато
евросоюз
владимир познер
владимир путин
борис ельцин
франция
германия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200404/1569563522.html
Александр Смирнов
Когда уж закроют многостаночник ты наш, на майл.ру от тебя покоя нет, всех достал и здесь. Слушать надо было Путина внимательно, когда он про нато говорил..
27
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
юные поцтреоты (старые и так знают), запомните эти слова: "идею вступления России в ЕС и НАТО поддерживал ..., и Владимир Путин", хотя вам будет чрезвычайно больно )))
23
12
франция
германия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155955/07/1559550701_0:242:2781:1806_1400x0_80_0_0_287e106800ae579b20ebbc4ed1b42573.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бундестаг германии, нато, евросоюз, владимир познер, владимир путин, борис ельцин, франция, германия, сша, в мире