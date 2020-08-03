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Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал высказывание члена Бундестага ФРГ от фракции ХДС/ХСС Кристиана Шмидта, предложившего вновь обсуждать... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T07:25
бундестаг германии
нато
евросоюз
владимир познер
владимир путин
борис ельцин
франция
германия
сша
в мире
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Когда уж закроют многостаночник ты наш, на майл.ру от тебя покоя нет, всех достал и здесь. Слушать надо было Путина внимательно, когда он про нато говорил..
27
юные поцтреоты (старые и так знают), запомните эти слова: "идею вступления России в ЕС и НАТО поддерживал ..., и Владимир Путин", хотя вам будет чрезвычайно больно )))
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франция
германия
сша
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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бундестаг германии, нато, евросоюз, владимир познер, владимир путин, борис ельцин, франция, германия, сша, в мире

Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО

03:46 03.08.2020 (обновлено: 07:25 03.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Познер
Владимир Познер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал высказывание члена Бундестага ФРГ от фракции ХДС/ХСС Кристиана Шмидта, предложившего вновь обсуждать вступление России в НАТО, о чем всерьез говорилось в 1990-х годах. Высказывание телеведущего приводится в его интервью на сайте Познер Online.
Он напомнил, что идею вступления России в ЕС и НАТО поддерживал Борис Ельцин, а позже и Владимир Путин.

"Этого не хотели США и ряд европейских стран", — подчеркнул Познер.

По его мнению, сегодня Россия не заинтересована во вступлении в Североатлантический альянс и в Евросоюз.

"Не изменилась позиция ни США, ни большей части европейских стран", — пояснил журналист.

При этом Познер считает, что такое сближение между Россией и Западом было бы благом, однако на сегодняшний день оно представляется телеведущему нереальным.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран — России, США и Франции. В 1991-1997 годах телеведущий жил в США, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
Журналист, телеведущий Владимир Познер на XXXII церемонии вручения кинематографической премии Ника в театре Русская песня под руководством Н. Бабкиной
4 апреля, 02:10
Познер рассказал о комплексе неполноценности России перед Западом
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Бундестаг ГерманииНАТОЕвросоюзВладимир ПознерВладимир ПутинБорис ЕльцинФранцияГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Когда уж закроют многостаночник ты наш, на майл.ру от тебя покоя нет, всех достал и здесь. Слушать надо было Путина внимательно, когда он про нато говорил..
3 августа, 04:53
Александр Смирнов
2500002
юные поцтреоты (старые и так знают), запомните эти слова: "идею вступления России в ЕС и НАТО поддерживал ..., и Владимир Путин", хотя вам будет чрезвычайно больно )))
3 августа, 04:09
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
1000121
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