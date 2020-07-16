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Немецкий депутат призвал возобновить обсуждение вступления России в НАТО
Нужно вновь обсуждать вступление России в НАТО, о чем всерьез говорилось в 1990-х годах, заявил член Бундестага ФРГ от фракции ХДС/ХСС Кристиан Шмидт. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:11
россия
христианско-социальный союз
бундестаг германии
нато
германия
в мире
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, христианско-социальный союз, бундестаг германии, нато, германия, в мире

Немецкий депутат призвал возобновить обсуждение вступления России в НАТО

15:11 16.07.2020
3512
© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, архивное фото
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, архивное фото
© РИА Новости / Эдуард Песов
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Нужно вновь обсуждать вступление России в НАТО, о чем всерьез говорилось в 1990-х годах, заявил член Бундестага ФРГ от фракции ХДС/ХСС Кристиан Шмидт.
Шмидт занимал пост министра продовольствия и сельского хозяйства с 2014 по 2018 год, а также был министром транспорта и цифровой инфраструктуры с 2017 по 2018 год.
"Я уже 30 лет занимаю разные политические посты. По-моему, это был мэр (Москвы Юрий) Лужков, если я не ошибаюсь, предыдущий московский мэр, он когда-то даже не исключал вступление России в НАТО. Это всерьез обсуждалось. Потом был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Вот это все нужно вновь обсуждать", - сказал Шмидт в ходе VI молодежного форума "Потсдамских встреч", трансляция которого проходит онлайн.
По словам немецкого политика, вся архитектура безопасности, которая создавалась с 1975 года в Европе, разрушена. "Мы ее просто взяли и упустили. И это влияет на всех. Сейчас надо совместно обсудить то, как мы можем выстроить архитектуру безопасности после Хельсинки (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки 1 августа 1975 года – ред.), нам все еще нужны механизмы разоружения, контроля вооружений и баланса вооруженных сил.  Я думаю, что такая дискуссия пойдет Европе на пользу, Европа должна играть в ней важную роль",  - отметил член парламента ФРГ.
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РоссияХристианско-социальный союзБундестаг ГерманииНАТОГерманияВ мире
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16 июля, 15:19
Арина Жанжора
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