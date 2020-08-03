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Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
Мать рэпера Энди Картрайта находится в подавленном состоянии из-за смерти сына и обстоятельств этого происшествия, заявил адвокат женщины Антон Кобит в интервью РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T03:34
энди картрайт
россия
шоу-бизнес
санкт-петербург
украина
происшествия
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РИА Новости
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353
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энди картрайт, россия, шоу-бизнес, санкт-петербург, украина, происшествия

Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта

03:34 03.08.2020
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© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
Рэпер Энди Картрайт. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мать рэпера Энди Картрайта находится в подавленном состоянии из-за смерти сына и обстоятельств этого происшествия, заявил адвокат женщины Антон Кобит в интервью "Пятому каналу".
"Состояние матери подавленное. Она понесла большую утрату и учитывая при каких обстоятельствах. Можно говорить о нервном потрясении", — сообщил юрист.
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Адвокат жены Энди Картрайта рассказала подробности расчленения рэпера
Он подчеркнул, что у матери погибшего нет каких-либо имущественных требований к обвиняемой в убийстве рэпера, она лишь надеется на установление истины и наказание для виновных.
При этом, отметил Кобит, его доверительница уверена, что ее сына убили. В ближайшее время женщина приедет с Украины в Санкт-Петербург.
Труп Картрайта (Александра Юшко) нашли в среду в квартире на Невском проспекте. Части тела были упакованы в пять пакетов, на месте происшествия нашли также ножовку, таз и разделочную доску.
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Друг рэпера Энди Картрайта рассказал о странностях его жены
Супруга рэпера, которая находилась в той же квартире, утверждает, что он скончался из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже. По версии следствия, Кохал убила супруга неустановленным способом и пыталась избавиться от следов преступления.
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Энди КартрайтРоссияШоу-бизнесСанкт-ПетербургУкраинаПроисшествия
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