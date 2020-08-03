Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мать рэпера Мать рэпера Энди Картрайта находится в подавленном состоянии из-за смерти сына и обстоятельств этого происшествия, заявил адвокат женщины Антон Кобит в интервью " Пятому каналу ".

"Состояние матери подавленное. Она понесла большую утрату и учитывая при каких обстоятельствах. Можно говорить о нервном потрясении", — сообщил юрист.

Он подчеркнул, что у матери погибшего нет каких-либо имущественных требований к обвиняемой в убийстве рэпера, она лишь надеется на установление истины и наказание для виновных.

Санкт-Петербург. При этом, отметил Кобит, его доверительница уверена, что ее сына убили. В ближайшее время женщина приедет с Украины

Труп Картрайта (Александра Юшко) нашли в среду в квартире на Невском проспекте. Части тела были упакованы в пять пакетов, на месте происшествия нашли также ножовку, таз и разделочную доску.