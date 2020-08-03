https://ria.ru/20200803/1575285104.html
Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
Мать рэпера Энди Картрайта находится в подавленном состоянии из-за смерти сына и обстоятельств этого происшествия, заявил адвокат женщины Антон Кобит в интервью РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T03:34
2020-08-03T03:34
энди картрайт
россия
шоу-бизнес
санкт-петербург
украина
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энди картрайт, россия, шоу-бизнес, санкт-петербург, украина, происшествия
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Мать рэпера Энди Картрайта
находится в подавленном состоянии из-за смерти сына и обстоятельств этого происшествия, заявил адвокат женщины Антон Кобит в интервью "Пятому каналу
".
"Состояние матери подавленное. Она понесла большую утрату и учитывая при каких обстоятельствах. Можно говорить о нервном потрясении", — сообщил юрист.
Он подчеркнул, что у матери погибшего нет каких-либо имущественных требований к обвиняемой в убийстве рэпера, она лишь надеется на установление истины и наказание для виновных.
При этом, отметил Кобит, его доверительница уверена, что ее сына убили. В ближайшее время женщина приедет с Украины
в Санкт-Петербург
.
Труп Картрайта (Александра Юшко) нашли в среду в квартире на Невском проспекте. Части тела были упакованы в пять пакетов, на месте происшествия нашли также ножовку, таз и разделочную доску.
Супруга рэпера, которая находилась в той же квартире, утверждает, что он скончался из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже. По версии следствия, Кохал убила супруга неустановленным способом и пыталась избавиться от следов преступления.