https://ria.ru/20200803/1575284517.html
В США рассказали о содержимом загадочных посылок с семенами из Китая
Определены 14 различных видов семян из загадочных посылок, поступивших из Китая, заявил заместитель директора инспекционной службы по проверке здоровья животных РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T01:20
2020-08-03T01:20
министерство сельского хозяйства сша
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в мире
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https://ria.ru/20200623/1573371496.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/133545/71/1335457157_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_d51927f03da2891bf3f93522380f1e12.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство сельского хозяйства сша, китай, австралия, япония, сша, в мире