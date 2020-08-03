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В США рассказали о содержимом загадочных посылок с семенами из Китая
Определены 14 различных видов семян из загадочных посылок, поступивших из Китая, заявил заместитель директора инспекционной службы по проверке здоровья животных РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T01:20
министерство сельского хозяйства сша
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сша
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министерство сельского хозяйства сша, китай, австралия, япония, сша, в мире

В США рассказали о содержимом загадочных посылок с семенами из Китая

01:20 03.08.2020
0
© Flickr / Demis GallistoПочтовые ящики в США
Почтовые ящики в США
© Flickr / Demis Gallisto
Почтовые ящики в США. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Определены 14 различных видов семян из загадочных посылок, поступивших из Китая, заявил заместитель директора инспекционной службы по проверке здоровья животных и растений Минсельхоза США Осама эль-Лисси. Аудиозапись с его заявлением приводится на сайте ведомства.
"Мы определили 14 различных видов семян, включая горчицу, капусту, вьюнок и некоторые травы, вроде мяты, шалфея, розмарина, лаванды, а также другие семена, среди которых гибискус и роза", — отметил эль-Лисси.
Дуриан
23 июня, 15:46
В Германии сотрудников почты эвакуировали из-за посылки с дурианом
Ранее NHK сообщил о загадочных посылках из Китая в Японию от анонимных отправителей. Их получали жители в разных частях страны. На посылках не было штампов карантинной службы, и в каждых из них содержались семена растений.
Подобные случаи зафиксировали в Австралии и 20 штатах США.
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