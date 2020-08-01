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В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая
Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей, сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T22:57
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РИА Новости
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китай, австралия, япония, сша, в мире

В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая

19:15 01.08.2020 (обновлено: 22:57 01.08.2020)
43347
© Flickr / Demis GallistoПочтовые ящики в США
Почтовые ящики в США
© Flickr / Demis Gallisto
ТОКИО, 1 авг — РИА Новости. Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей, сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама.
В конце июля житель префектуры Канагава сообщил, что на его адрес с указанием его имени пришла посылка из Китая, к которой он не имеет никакого отношения. Аналогичные посылки стали получать с конца июля японцы и из других районов Японии. Их объединяет одно — все они посланы из-за границы, на них нет штампа карантинной службы, и во всех содержатся семена каких-то растений. Оказалось, подобные посылки получают и в Австралии, и в США.
Дуриан
23 июня, 15:46
В Германии сотрудников почты эвакуировали из-за посылки с дурианом
Карантинная служба Японии настоятельно просит не высаживать их, так как чужеродные растения могут нарушить природный баланс, а также существует риск заражения вирусами или насекомыми, привнесенными извне, произрастающих в Японии культур.
В посылках, которые пришли уже в 20 штатов США и счет которым с конца июня исчисляется сотнями, были семена вьюнка и капусты.
На посылках стоит обозначение почты Китая и указанные обратные адреса также китайские, но МИД КНР настаивает на том, что штампы почты поддельные и отрицает какую-либо связь своей страны с загадочными посылками.
Почтовые ящики у входа в дом Джорджа Сороса в пригороде Нью-Йорка
13 июня, 03:00Акценты
Маленького мальчика отправили в почтовой посылке
18221484821
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КитайАвстралияЯпонияСШАВ мире
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