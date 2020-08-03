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Многодетную мать обвинили в мошенничестве из-за помощи подруге
Против многодетной матери Дианы Р. из Сафоново Смоленской области возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Максимальное наказание — до пяти лет... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T08:11
детские пособия
мошенничество
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сафоново
дети
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детские пособия, мошенничество, москва, краснодар, смоленская область, сафоново, дети

Многодетную мать обвинили в мошенничестве из-за помощи подруге

08:00 03.08.2020 (обновлено: 08:11 03.08.2020)
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© Фото : из личного архива Дианы РДиана
Диана
© Фото : из личного архива Дианы Р
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Мария Семенова. Против многодетной матери Дианы Р. из Сафоново Смоленской области возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Все потому, что женщина чуть больше недели присматривала за детьми подруги, пока та была в больнице. Диану официально оформили как няню, зарплату перечислил благотворительный фонд "Дети наши". Теперь из-за небольшого разового дохода ее обвиняют в махинациях с пособием на ребенка-инвалида.

"Что заработает — то пропьет"

В семье трудные времена: из-за просрочки ипотеки банк вот-вот отберет дом, где ютятся супруги и четверо детей. Мать Дианы в Киргизии, еще весной слегла после инсульта. В начале июля дочь с помощью посольства вылетела к ней, несмотря на закрытые из-за эпидемии границы, но теперь непонятно, когда она вернется. А тут еще беда: возбудили уголовное дело — обвиняют в незаконном получении пособия по уходу за ребенком-инвалидом. Причина — несколько дней работы няней у подруги Ирины (имя изменено).
Положение Ирины еще сложнее: растит одна пятерых в крохотной квартирке в общежитии. Кухни нет — готовят в прихожей, размещаются на двадцати "квадратах". "Отца выставили за дверь — сильно пил. Устроиться на постоянное место она не может: старшему ребенку десять, младшему — год. Бывший муж, конечно, ничем не помогает. Ирина всегда плакала, жаловалась: что заработает, то и пропьет", — делится подробностями Диана.
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Из-за тяжелых жизненных обстоятельств Ирина постоянно в поле зрения опеки. "Говорят, она не успевает за детьми ухаживать: мол, ходят нечесаные, в грязной одежде. Но это придирки, а если что и было, можно понять: она устает, выматывается. Каждую секунду руки заняты годовалым ребенком, остальные волей-неволей на заднем плане. А помочь вообще некому", — описывает положение дел Диана.

"Сейчас детей заберем"

Во многом именно из-за внимания сотрудников опеки и началась эта история.
В январе Ирина легла с дочерью в больницу. Остальных взяла Диана — она не первый раз выручала подругу, которой больше не на кого рассчитывать. Однако ситуация не понравилась местным чиновникам.
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"Опека пришла с проверкой. Я показала, что Иринины дети в порядке: мы подобрали им спальные места, обогрели, помыли, накормили. Да, дом у нас маленький — 29 жилых метров, тесно, у нас своих четверо. Меня выслушали, но этого оказалось недостаточно. Говорят Ирине: "Сейчас их заберем". Какая мама такое допустит? Она обратилась в фонд "Дети наши", те предложили заключить официальный договор со мной как с няней. Я согласилась. Чувствовала почему-то — нельзя так делать, но все случилось быстро, на скорую руку", — восстанавливает ход событий Диана.

"Разве я себе враг"

Предчувствие не обмануло. Женщина получает пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Если устроится на работу, обязана уведомить чиновников — и ей перестанут начислять государственную помощь.
В мае деньги не поступили, Диана обратилась в ПФР. Там сказали: "А вы с фондом "Дети наши" связаны?" Так и узнала, что из-за восьми дней, оплаченных благотворительной организацией, ее лишили выплат за месяц. Диана сразу расторгла договор — его оформили на полгода. "А я этого не поняла, не прочитала или не спросила, замешкалась". В фонде планировали и дальше сотрудничать с Дианой — о возможных проблемах с пособием общественники, по их словам, не знали. "Необходимые услуги Диана оказала хорошо, мы перевели ей зарплату (восемь тысяч рублей. — Прим. ред.). Оформляем все официально — должны отчитываться перед жертвователями", — прокомментировали в фонде "Дети наши".
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Потерей месячной дотации дело не ограничилось. Диане грозит реальный срок. В уведомлении Сафоновского отдела МВД (имеется в распоряжении РИА Новости) сказано: 26 июня полиции "сообщили о преступлении", через несколько дней возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
"Говорят, нарочно скрыла эти восемь тысяч. Да разве я себе враг? Я и раньше Ирине помогала — бесплатно. Хотели сделать как лучше, а получилось как всегда. Какая-то нелепица".
Хуже всего, что Диана сейчас не в России. "Моя мама в конце апреля перенесла два инсульта. Теперь полностью обездвижена. За ней ухаживал совершенно чужой человек, ненадежный — злоупотреблял алкоголем. Из-за карантина я вылетела только 5 июля, и то мне пришлось поднять на уши посольство. Хочу перевезти маму в Россию, но нужно продать ее дом, а покупателя пока нет. Оставлять так нельзя: разграбят, да и с деньгами на обратную дорогу туго".

"Развитие как у четырехлетнего"

У младшего сына Дианы повреждена височная доля мозга, мальчик страдает эпилептическими приступами, из-за которых серьезно отстает в развитии. Такой же диагноз и у девятилетней дочери — но в более легкой степени. Старшие здоровы.
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"Сыну скоро семь, но развитие на уровне четырех лет: плохо разговаривает, заикается, не знает букв и цифр. Не потому, что мы его не учим, — он просто не воспринимает информацию, ему тяжело сосредоточиться, у него поведенческие расстройства. Дочка перешла во второй класс, правда, два года сидела в первом. Она в обычной школе, однако спрос с нее другой: читает семь слов в минуту — никто не требует сорок пять, как с остальных. Считает до десяти. Я мечтаю о коррекционном учебном заведении, но у нас в Сафоново такого нет. Отдать их в далекий интернат и по полгода не видеть — не выдержу. Кирилл без меня всего месяц — и уже замкнулся: по телефону ни слова не говорит, сразу плачет. Это легкоранимые дети".
Полноценно работать Диана не может: сыну и дочери постоянно нужны курсы реабилитации, особый уход, занятия с логопедом, каждый год — плановые госпитализации в несколько больниц.

"Мы нормальная семья"

Еще одна забота — тяжба с банком, который может отобрать дом, взятый в ипотеку. "Вначале исправно платили, потом у супруга заболели родители, мы экстренно вылетели в Киргизию (его родные тоже жили там, сейчас они уже год как в Сафоново). Разрывались между двумя странами, не было работы. Поймите, это не из-за нашего бесшабашного поведения. Мы нормальная семья", — уверяет Диана.
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Они живут в частном секторе. "У нас целый зоопарк: козы и гуси, нутрии, голуби сортовые, рыбки, хомячки — Ноев ковчег, — смеется она. — Мы труженики, и детей так воспитываем. Я себя не хвалю, говорю как есть".
Дело Дианы еще не передали в суд. Получить комментарий полиции на момент публикации не удалось. "Что будет, непонятно. Набираемся храбрости и живем дальше", — заключает Диана.

"Это не блажь"

Не впервые матери инвалидов остаются без финансовой помощи государства из-за разовых подработок. Так, Станиславу Войцеховскую из Краснодара лишили пособия по уходу за сыном-аутистом. Женщина вела блог, где рассказывала, как развивается особый ребенок. Незначительный доход приносила реклама — за три месяца вышло около восьми тысяч. Однако в Пенсионном фонде сочли, что мать-одиночка официально трудоустроилась: ее не только лишили пособия, но и потребовали вернуть выплаченное.
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Станислава создала петицию с предложением разрешить матерям детей-инвалидов подработки, доход с которых не превышает МРОТ. "Это не блажь. Дополнительные деньги помогают оплачивать занятия и увеличивают шансы ребенка на успешную социальную адаптацию", — аргументирует Войцеховская.
На сегодня петицию подписало больше 50 тысяч человек.
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Детские пособияМошенничествоМоскваКраснодарСмоленская областьСафоновоДети
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