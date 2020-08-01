https://ria.ru/20200801/1575253921.html
ЦИК Татарстана зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента
Центральная избирательная комиссия Татарстана на заседании в субботу зарегистрировала четырёх кандидатов на должность президента республики, таким образом... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T13:26
2020-08-01T13:26
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), политика
КАЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Татарстана на заседании в субботу зарегистрировала четырёх кандидатов на должность президента республики, таким образом зарегистрированы все пять кандидатов, сообщает ЦИК.
"Центризбирком Татарстана зарегистрировал четырех кандидатов на должность президента республики… Рассмотрев представленные документы для регистрации кандидатов на должность президента Республики Татарстан
Центральная избирательная комиссия Татарстана установила их соответствие требованиям", - говорится в сообщении.
По информации ЦИК, удостоверения кандидатов на должность президента Татарстана получили Олег Коробченко ("Партия Роста
"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия
"), Альфред Валиев ("Коммунисты России
"), Владимир Сурчилов (ЛДПР
). Ранее, 24 июля первым в качестве кандидата на должность президента Татарстана был зарегистрирован действующий глава республики Рустам Минниханов
("Единая Россия
"). Таким образом, в настоящее время зарегистрированы все пять кандидатов, подавших документы для регистрации.
ЦИК отмечает, что все кандидаты прошли "муниципальный фильтр", то есть, собрали в свою поддержку не менее 5% подписей муниципальных депутатов.
В Татарстане в сентябре одновременно завершатся четыре избирательные кампании: пройдут выборы президента республики, дополнительные выборы в Нижнекамском избирательном округе депутата Государственной Думы, дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана в Елабужском избирательном округе и выборы депутатов органов местного самоуправления. Голосование пройдет 11, 12, 13 сентября, статус единого дня голосования закреплен за 13 сентября.