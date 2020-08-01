ЦИК Татарстана зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента

КАЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Татарстана на заседании в субботу зарегистрировала четырёх кандидатов на должность президента республики, таким образом зарегистрированы все пять кандидатов, сообщает ЦИК.

"Центризбирком Татарстана зарегистрировал четырех кандидатов на должность президента республики… Рассмотрев представленные документы для регистрации кандидатов на должность президента Республики Татарстан Центральная избирательная комиссия Татарстана установила их соответствие требованиям", - говорится в сообщении.

ЦИК отмечает, что все кандидаты прошли "муниципальный фильтр", то есть, собрали в свою поддержку не менее 5% подписей муниципальных депутатов.