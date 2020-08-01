Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20200801/1575253921.html
ЦИК Татарстана зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента
Центральная избирательная комиссия Татарстана на заседании в субботу зарегистрировала четырёх кандидатов на должность президента республики, таким образом... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T13:26
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152065/26/1520652670_0:0:2981:1677_1400x0_80_0_0_f2a9c61e1314b813d902d876afdd3495.jpg
https://ria.ru/20200616/1573013520.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152065/26/1520652670_0:0:2981:1677_1400x0_80_0_0_f2a9c61e1314b813d902d876afdd3495.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152065/26/1520652670_411:0:2647:1677_1400x0_80_0_0_7341bdb0dd59b9a9cfd4078f2b44a210.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152065/26/1520652670_690:0:2367:1677_1400x0_80_0_0_88bbaa721cda0176823160b16bef81ea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), политика

ЦИК Татарстана зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента

13:26 01.08.2020
5168
© Depositphotos / MaykovNikitaГород Казань
Город Казань
© Depositphotos / MaykovNikita
Город Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Татарстана на заседании в субботу зарегистрировала четырёх кандидатов на должность президента республики, таким образом зарегистрированы все пять кандидатов, сообщает ЦИК.
"Центризбирком Татарстана зарегистрировал четырех кандидатов на должность президента республики… Рассмотрев представленные документы для регистрации кандидатов на должность президента Республики Татарстан Центральная избирательная комиссия Татарстана установила их соответствие требованиям", - говорится в сообщении.
Андрей Турчак
16 июня, 16:27
Турчак рассказал, кого ЕР поддержит на губернаторских выборах
По информации ЦИК, удостоверения кандидатов на должность президента Татарстана получили Олег Коробченко ("Партия Роста"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Владимир Сурчилов (ЛДПР). Ранее, 24 июля первым в качестве кандидата на должность президента Татарстана был зарегистрирован действующий глава республики Рустам Минниханов ("Единая Россия"). Таким образом, в настоящее время зарегистрированы все пять кандидатов, подавших документы для регистрации.
ЦИК отмечает, что все кандидаты прошли "муниципальный фильтр", то есть, собрали в свою поддержку не менее 5% подписей муниципальных депутатов.
В Татарстане в сентябре одновременно завершатся четыре избирательные кампании: пройдут выборы президента республики, дополнительные выборы в Нижнекамском избирательном округе депутата Государственной Думы, дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана в Елабужском избирательном округе и выборы депутатов органов местного самоуправления. Голосование пройдет 11, 12, 13 сентября, статус единого дня голосования закреплен за 13 сентября.
202005
Обсудить 0
Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Политика
Рекомендуем
Здание МИД России
Россия зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов
Экс-командующий ВДВ напомнил, что ждет обидчиков России
Пограничная застава Нормельн на полуострове Балтийская коса
Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
Актриса театра Современник Лия Ахеджакова
"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
Анатолий Вассерман
Вассерман сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
Доход губернатора Ямала уменьшился вдвое за год
Рамзан Кадыров
"По стойке смирно стою". Кадыров рассказал, как разговаривает с Путиным
Алексей Пушков
Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Человек на весах
Диетолог раскрыла смертельную опасность быстрого похудения
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о перспективах не учтенных в Конституции поправок
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Crew Dragon отстыковался от МКС и взял путь на Землю
Пляж на берегу Черного моря в Крыму
В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32СК завел еще одно дело после гибели людей на алтайской турбазе
09:31Названы самые популярные товары в российских магазинах
09:28Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
09:13Названа причина, по которой не стоит покупать готовый фарш
09:13Умер актер из фильмов "Нечто" и "Китайский синдром"
09:08В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек
08:52Собянин считает, что в Москве нет второй волны коронавируса
08:17В России провели более 28,7 миллиона тестов на коронавирус
08:13Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
07:48Стоимость биткоина достигла $12 тысяч впервые с августа 2019 года
07:19СМИ: Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok
06:51Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины
05:55Врач назвал симптомы гепатита B
05:54Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
04:59Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
04:06В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
03:58Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
03:32Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
03:21В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне
03:15Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Лента новостейМолния