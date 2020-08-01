https://ria.ru/20200801/1575245956.html
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал первого президента Украины Леонида Кравчука за требование РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T03:49
2020-08-01T03:49
россия
ситуация на украине
леонид кравчук
алексей пушков
великобритания
сша
в мире
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Пушков ответил на требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
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https://ria.ru/20200703/1573822297.html
rik
Да "не Киев ликвидировал свой ядерный потенциал", а с территории бывшей УССР вывезли ВСЕ ядерный головки советских ракет.Коды доступа всегда были в Москве.Уже тогда все поняли,что Украине оставлять такое оружие нельзя.
166
Александр Шульц
Это Украина всех шантажирует тем, что у неё нет ядерного оружия. Ужас, что она делала бы, если б было.
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россия
великобритания
сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, леонид кравчук, алексей пушков, великобритания, сша, в мире