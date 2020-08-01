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Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал первого президента Украины Леонида Кравчука за требование РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T03:49
россия
ситуация на украине
леонид кравчук
алексей пушков
великобритания
сша
в мире
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Пушков ответил на требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
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https://ria.ru/20200703/1573822297.html
Да "не Киев ликвидировал свой ядерный потенциал", а с территории бывшей УССР вывезли ВСЕ ядерный головки советских ракет.Коды доступа всегда были в Москве.Уже тогда все поняли,что Украине оставлять такое оружие нельзя.
166
Это Украина всех шантажирует тем, что у неё нет ядерного оружия. Ужас, что она делала бы, если б было.
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россия
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, ситуация на украине, леонид кравчук, алексей пушков, великобритания, сша, в мире

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов

03:49 01.08.2020
49811
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Пушков
Член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Пушков
© РИА Новости
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Член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал первого президента Украины Леонида Кравчука за требование заплатить его стране 300 миллиардов долларов для восстановления Донбасса.
Ранее в беседе с изданием "Апостроф" Кравчук заявил о необходимости создания спецфонда восстановления Донбасса, в который должны вложиться США, Великобритания и Россия. Это требование экс-президент объяснил подписанием Украиной Будапештского меморандума в прошлом и ее отказом от ядерного оружия, стоившего, по его оценкам, порядка 300 миллиардов долларов.
Леонид Кравчук
3 июля, 02:57
Кравчук заявил, что Россия "поможет" Украине восстановить Донбасс
"Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса", — написал Пушков в твиттере.
Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
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Обсудить 52
РоссияСитуация на УкраинеЛеонид КравчукАлексей ПушковВеликобританияСШАВ мире
Популярные комментарии
Да "не Киев ликвидировал свой ядерный потенциал", а с территории бывшей УССР вывезли ВСЕ ядерный головки советских ракет.Коды доступа всегда были в Москве.Уже тогда все поняли,что Украине оставлять такое оружие нельзя.
1 августа, 04:50
rik
16200013
Это Украина всех шантажирует тем, что у неё нет ядерного оружия. Ужас, что она делала бы, если б было.
1 августа, 05:42
Александр Шульц
8530111
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