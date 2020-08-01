"Это недопустимо": Малышева рассказала, кому нельзя носить маски

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Детям нельзя носить маски, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в инстаграме.

Так она ответила на просьбу подписчицы в комментариях к одной из публикаций оценить вышедшее в Казахстане постановление надевать маски на новорожденных детей. Как передает Sputnik Казахстан , ранее глава минздрава республики Алексей Цой заявил, что ношение этого средства самозащиты обязательно для всех возрастов.

Малышева, в свою очередь, заявила, что такая мера может быть опасной для детей.

"Это недопустимо. В Соединенных Штатах Америки зафиксировано два случая гибели детей, которые находились в масках. У детей несовершенная система дыхания. Кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых", — отметила она.

Также Малышева со ссылкой на Американскую ассоциацию педиатров заявила, что с детьми не нужна даже социальная дистанция.

Всего за время пандемии в России выявили почти 840 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 963 человека умерли, более 638 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 241 тысяча — приходится на Москву. При этом более 179 тысяч пациентов уже поправились.