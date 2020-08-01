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"Это недопустимо": Малышева рассказала, кому нельзя носить маски
Детям нельзя носить маски, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в инстаграме. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T02:03
распространение нового коронавируса
медицинские маски
коронавирус covid-19
россия
елена малышева
здоровье
казахстан
дети
медицина
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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медицинские маски, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, казахстан, дети, медицина, общество

"Это недопустимо": Малышева рассказала, кому нельзя носить маски

02:03 01.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Детям нельзя носить маски, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в инстаграме.
Так она ответила на просьбу подписчицы в комментариях к одной из публикаций оценить вышедшее в Казахстане постановление надевать маски на новорожденных детей. Как передает Sputnik Казахстан, ранее глава минздрава республики Алексей Цой заявил, что ношение этого средства самозащиты обязательно для всех возрастов.
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Малышева, в свою очередь, заявила, что такая мера может быть опасной для детей.

"Это недопустимо. В Соединенных Штатах Америки зафиксировано два случая гибели детей, которые находились в масках. У детей несовершенная система дыхания. Кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых", — отметила она.

Также Малышева со ссылкой на Американскую ассоциацию педиатров заявила, что с детьми не нужна даже социальная дистанция.
Всего за время пандемии в России выявили почти 840 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 963 человека умерли, более 638 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 241 тысяча — приходится на Москву. При этом более 179 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМедицинские маскиКоронавирус COVID-19РоссияЕлена МалышеваЗдоровьеКазахстанДетиМедицинаОбщество
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