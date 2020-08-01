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Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в беседе с порталом "Ura.ru" прокомментировал обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского,... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T01:42
евросоюз
россия
леонид слуцкий
владимир соловьев (телеведущий)
ту-154
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
лех качиньский
польша
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Кто такой Соловьёв и почему он отвечает на обвинения Польши? Какой вес имеют его слова и зачем нам знать его мнение?
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Москва бы? Да не смогла бы? Ой ли?
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евросоюз, россия, леонид слуцкий, владимир соловьев (телеведущий), ту-154, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, лех качиньский, польша, москва, вашингтон (город), варшава, катастрофа польского самолета под смоленском, в мире

Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского

01:42 01.08.2020
49340
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в беседе с порталом "Ura.ru" прокомментировал обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, отметив, что Россия не имеет отношения к этому трагическому вопросу.
Как ранее стало известно, польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы утверждает, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, заложили в самолет во время ремонта в России.
Соловьев подчеркнул, что Москва физически не смогла бы подложить бомбу, поскольку самолет вылетел из Варшавы и не приземлялся в российских аэропортах.

"Если предположить, что Россия взорвала, то есть умышленно совершила покушение и ликвидировала руководителя страны НАТО — это война", — пояснил журналист.

Телеведущий отметил, что подобные заявления следует подтверждать конкретными доказательствами, они должны опираться на результаты экспертиз и анализов. Он считает, что в текущей ситуации следует задуматься над введением профессии "политолога-психотерапевта".

"Он занимался бы анализом душевного состояния людей в моменты их заявлений", — заключил Соловьев.

Накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что обвинения Польши являются торговлей русофобией в попытке заработать очки в Евросоюзе и Вашингтоне.
На месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском
10 апреля, 08:28
СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154

Катастрофа Ту-154

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. На его борту были 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на мемориальные мероприятия в Катынь (урочище в 14 километрах к западу от Смоленска), чтобы отдать дань памяти польским офицерам, расстрелянным в 1940 году. Воздушное судно, летевшее из Варшавы, при заходе на посадку упало в лесопосадке в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы (ВВП) смоленского аэродрома. Основная масса фрагментов самолета находилась на удалении 350-500 метров от торца ВПП, левее нее на 150 метров.
В авиакатастрофе не выжил никто, погибли президент Польши, его супруга Мария и представители руководства страны, в том числе практически все военное руководство.
С 2016 года в Варшаве заявляют, что причиной авиакатастрофы стал взрыв. Для поиска следов взрывчатых веществ проводились эксгумации тел погибших, в том числе Качиньского. Ряд польских экспертов заявляли, что проведенные вскрытия версию о взрыве на борту самолета не подтверждают.
В российском МИД заявляли, что утверждения о взрыве иррациональны, версию о взрывном устройстве также опровергли в СК. Согласно выводам экспертов, на фрагментах самолета Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации.
С учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, однако этого не было сделано. После этого экипаж продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли. Эти ошибочные действия и привели к трагедии.
Место падения польского самолета Ту-154
10 апреля, 07:57
Авиакатастрофа польского Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года
2699157721
Обсудить 16
ЕвросоюзРоссияЛеонид СлуцкийВладимир Соловьев (телеведущий)Ту-154Следственный комитет России (СК РФ)Госдума РФЛех КачиньскийПольшаМоскваВашингтон (город)ВаршаваКатастрофа польского самолета под СмоленскомВ мире
Популярные комментарии
Кто такой Соловьёв и почему он отвечает на обвинения Польши? Какой вес имеют его слова и зачем нам знать его мнение?
1 августа, 03:13
ВПВацлав Петров
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Москва бы? Да не смогла бы? Ой ли?
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