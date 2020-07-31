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Слуцкий уличил Польшу в зарабатывании очков на катастрофе Ту-154
Обвинения в адрес России по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского - торговля русофобией в попытке заработать очки в ЕС и Вашингтоне, считает... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T20:30
россия
леонид слуцкий
ту-154
лех качиньский
польша
смоленск
катастрофа польского самолета под смоленском
в мире
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, леонид слуцкий, ту-154, лех качиньский, польша, смоленск, катастрофа польского самолета под смоленском, в мире

Слуцкий уличил Польшу в зарабатывании очков на катастрофе Ту-154

20:30 31.07.2020
820
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Обвинения в адрес России по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского - торговля русофобией в попытке заработать очки в ЕС и Вашингтоне, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее стало известно, что польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Леха Качиньского утверждает, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, заложили в самолет во время ремонта в России.
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Об этом говорится в промежуточном отчете комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича. В документе вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку "до таких повреждений не могло дойти" только в результате столкновения самолета с землей.
"Утверждения о возможном взрывном устройстве на борту президента Польши Леха Качиньского, потерпевшего в 2010 году катастрофу под Смоленском - попытка политизации трагедии. А звучащие обвинения в адрес России - чушь и торговля русофобией в попытке заработать очки у старших братьев по ЕС и в Вашингтоне", - сказал журналистам Слуцкий.
Он подчеркнул, что неслучайно к выводам о наличии тротила пришли в лабораториях США и Великобритании, "отбросив все ранние итоги расследования" причин крушения президентского борта.
На месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском
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"Россия считала и считает трагедией авиакатастрофу, в которой погиб Качиньский. Мы многократно выражали свои соболезнования, предоставляли все необходимые материалы для расследования, всячески способствовали установлению истины. Однако в Польше решили разворошить старые могилы спустя 10 лет, снова встав на гребень волны антироссийской истерии. Это недостойно, это кощунственно", - заключил парламентарий.
О том, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, в Варшаве заявляют с 2016 года. Для поиска следов взрывчатых веществ проводились эксгумации тел погибших, в том числе Качиньского. Ряд польских экспертов заявляли, что проведенные вскрытия не подтверждают версию о взрыве на борту самолета.
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В МИД РФ заявляли, что утверждения о взрыве иррациональны, версию о взрывном устройстве опроверг и Следственный комитет. Официальный представитель СК России Светлана Петренко отмечала, что подобные заявления - еще одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидное.
По словам Петренко, согласно выводам экспертов, на фрагментах самолета Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации. Петренко подчеркнула, что у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. С учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли и привели к трагедии.
Место падения польского самолета Ту-154
10 апреля, 07:57
Авиакатастрофа польского Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года
4631104
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РоссияЛеонид СлуцкийТу-154Лех КачиньскийПольшаСмоленскКатастрофа польского самолета под СмоленскомВ мире
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