Слуцкий уличил Польшу в зарабатывании очков на катастрофе Ту-154

Ранее стало известно, что польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Леха Качиньского утверждает, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, заложили в самолет во время ремонта в России.

"Россия считала и считает трагедией авиакатастрофу, в которой погиб Качиньский. Мы многократно выражали свои соболезнования, предоставляли все необходимые материалы для расследования, всячески способствовали установлению истины. Однако в Польше решили разворошить старые могилы спустя 10 лет, снова встав на гребень волны антироссийской истерии. Это недостойно, это кощунственно", - заключил парламентарий.