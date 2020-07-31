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Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Леха Качиньского утверждает, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:09
светлана петренко
антони мачеревич
ту-154
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лех качиньский
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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светлана петренко, антони мачеревич, ту-154, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, орегон, сша, варшава, в мире

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

13:48 31.07.2020 (обновлено: 18:09 31.07.2020)
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© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкОбломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
© РИА Новости / Олег Минеев
Перейти в фотобанк
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
ВАРШАВА, 31 июл — РИА Новости. Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Леха Качиньского утверждает, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, заложили в самолет во время ремонта в России.
Об этом говорится в промежуточном отчете комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича. В документе вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку "до таких повреждений не могло дойти" только в результате столкновения самолета с землей.
"Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов", — заявляет комиссия.
Она также утверждает, что наличие следов взрывчатых веществ на борту — тротила, пентрита и гексогена — подтвердили польская и британская лаборатории. Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых с частей, которые российские техники меняли во время ремонта бортов 101 (самолет Качиньского) и 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году.
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"В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее", — говорится в отчете.
Самолет президента Польши потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни, и восемь членов экипажа. Все они погибли.
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Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета, опубликованному в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение президентского самолета ниже дозволенного минимума и заход на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.
О том, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, в Варшаве заявляют с 2016 года. Для поиска следов взрывчатых веществ проводились эксгумации тел погибших, в том числе президента Леха Качиньского. Некоторые польские эксперты заявляли, что вскрытия не подтверждают версию о взрыве на борту самолета.
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В российском МИД утверждения о взрыве называли иррациональными. Версию о взрывном устройстве опроверг и Следственный комитет. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, подобные заявления — еще одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидное.
Петренко отмечала, что у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. На фрагментах Ту-154М и останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а к трагедии привели ошибочные действия экипажа.
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Светлана ПетренкоАнтони МачеревичТу-154Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетЛех КачиньскийОрегонСШАВаршаваВ мире
Популярные комментарии
10 лет спустя они узнали...польская дурость - она явление историческое
31 июля, 14:11
О Ольга Занкова
220171004
Прям в шашках закладывали :)
31 июля, 13:51
ASAlex Smolov
77982001
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