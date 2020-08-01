Воздушно-космические силы РФ

Самолет Су-24 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области

Самолет Су-24 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области

1 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ к выполнению поставленных задач приступил новый вид Вооруженных сил России – Воздушно-космические силы (ВКС) , сформированные путем слияния войск Воздушно-космической обороны и Военно-воздушных сил.

Создание нового вида Вооруженных сил было обусловлено смещением центра тяжести вооруженной борьбы в воздушно-космическую сферу и продиктовано объективной необходимостью в объединении под единым командованием всех сил и средств, отвечающих за обеспечение безопасности России в воздушно-космическом пространстве. Это позволило сосредоточить всю ответственность за формирование военно-технической политики по развитию войск, решающих задачи в военно-космической сфере, а также повысить эффективность их применения за счет более тесной интеграции.

Воздушно-космические силы предназначены для ведения разведки воздушно-космической обстановки, вскрытия начала воздушного и ракетного воздушно-космического нападения и оповещения органов государственного и военного управления о нем, отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от ударов из космоса и с воздуха пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, административно-политических центров, промышленно-экономических районов, важных объектов страны и группировок войск, поражения критически важных объектов и войск противника с применением обычных и ядерных средств поражения, а также для авиационной поддержки и обеспечения боевых действий войск видов и родов войск ВС, обеспечения запусков космических аппаратов (пусков МБР) и управления ими в орбитальном полете.

Воздушно-космические силы включают военно-воздушные силы, войска противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), космические войска, а также специальные войска (воинские части и подразделения радиоэлектронной борьбы; связи, радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления; инженерные, метеорологические); воинские части (подразделения) технического, тылового обеспечения и охраны органов военного управления; военно-учебные заведения и научно-исследовательские организации.

Общее руководство воздушно-космической обороной осуществляет Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ, а непосредственное – Главное командование Воздушно-космических сил.

Главнокомандующий ВКС – генерал-полковник Сергей Суровикин.

В настоящий момент создана единая система управления Воздушно-космическими силами, в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки в обязательном порядке отрабатываются вопросы взаимодействия родов войск ВКС и их совместного применения в различных условиях обстановки.

ВКС занимаются централизованным управлением дежурными силами авиации, ПВО и ПРО, запуском и управлением космическими аппаратами российской орбитальной группировки. Также в компетенции ВКС – система предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

В настоящее время в ВКС эксплуатируется единая система спутниковой связи второго этапа, состоящая из космических аппаратов "Меридиан" на высокоэллиптических орбитах и "Радуга-1М" на геостационарных орбитах.

В 2022 году предусмотрено обеспечить начало развертывания перспективной единой системы спутниковой связи третьего этапа Вооруженных сил РФ, а с 2023 года – развертывание высокоорбитальной космической системы разведки.

Днем создания Воздушно-космических сил России, исходя из поддержания исторических традиций Военно-воздушных сил и преемственности после их переформирования, а также войск Воздушно-космической обороны, в ВКС, считается 12 августа (30 июля по старому стилю) 1912 года, когда был подписан приказ, вводивший штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.

Пройдя длительный исторический путь развития от первых аэропланов и зенитных пушек до современных боевых авиационных и зенитных ракетных комплексов, Воздушно-космические силы не единожды претерпевали кардинальные изменения, развиваясь по мере совершенствования вооружения и военной техники, форм и способов вооруженной борьбы и в настоящий момент способны в полном объеме решать весь спектр возложенных на них задач.

ВКС – один из самых мощных и мобильных видов Вооруженных сил РФ. Они оснащены новейшими вооружениями, техникой, современными системами управления и связи.

В соответствии с Государственным оборонным заказом авиасоединения с 2015 года ежегодно получают современные летательные аппараты, такие как новейшие самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-35С и модернизированные самолеты МиГ-31БМ, боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ и другие. В результате на новую технику перевооружены более 20 авиаполков. Поставлено более 550 единиц современных образцов вооружения войск противовоздушной обороны, более 300 новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники космических войск.

Приняты в эксплуатацию и поставлены на боевое дежурство радиолокационные станции высокой заводской готовности системы предупреждения о ракетном нападении в городах Орск, Барнаул, Енисейск, оптический комплекс системы контроля космического пространства "Прицел", лазерный комплекс специального назначения "Пересвет", первая станция загоризонтного обнаружения "Контейнер-ЗМ". В результате доля современного вооружения Воздушно-космических превысила 70%.

Свою эффективность ВКС доказали в ходе воздушной операции России в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада. Операция ВКС РФ в Сирии показала , что они способны быстро создавать боеспособные группировки в любой точке планеты. Авиация ВКС способна надежно поражать любого противника, вести длительные боевые действия с максимальным боевым напряжением, а также быстро, уверенно и спокойно возвращаться на родные аэродромы.

Весной 2020 года военно-транспортная авиация ВКС была задействована в мероприятиях по борьбе с распространением коронавирусной инфекции – в эвакуации российских граждан из китайского города Ухань, доставке специалистов Минобороны России в Италию и Сербию, переброске гуманитарных грузов в США, Молдавию, Китай. С конца марта по июль 2020 года экипажами ВТА перевезено более трех тысяч тонн медицинского оборудования, медикаментов, и гуманитарных грузов, что помогло спасти тысячи жизней.