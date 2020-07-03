Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%

"Приняты в эксплуатацию и поставлены на боевое дежурство радиолокационные станции высокой заводской готовности системы предупреждения о ракетном нападении в городах Орск, Барнаул, Енисейск, оптический комплекс системы контроля космического пространства "Прицел", лазерный комплекс специального назначения "Пересвет", первая станция загоризонтного обнаружения "Контейнер-ЗМ". В результате доля современного вооружения Воздушно-космических сил уже превысила 70%", - сказал Суровикин в интервью газете " Красная звезда ".

"Что касается системы боевой подготовки, то она постоянно совершенствуется с учётом развития средств воздушного нападения и их способов применения в зарубежных странах, а также опыта применения Вооружённых Сил в Сирийской Арабской Республике. Это позволяет на практике отрабатывать новые способы и приемы ведения борьбы с воздушным противником", - сказал Суровикин.