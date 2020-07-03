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Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
Доля современных вооружений в Воздушно-космических силах сегодня составляет уже более 70%, сообщил главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T06:13
су-30см
ми-35м
воздушно-космические силы россии
миг-31
сергей суровикин
безопасность
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су-30см, ми-35м, воздушно-космические силы россии, миг-31, сергей суровикин, безопасность

Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%

06:13 03.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Доля современных вооружений в Воздушно-космических силах сегодня составляет уже более 70%, сообщил главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.
Перед Вооруженными силами РФ поставлена задача к концу 2020 года довести долю современного оружия до 70%.

"Приняты в эксплуатацию и поставлены на боевое дежурство радиолокационные станции высокой заводской готовности системы предупреждения о ракетном нападении в городах Орск, Барнаул, Енисейск, оптический комплекс системы контроля космического пространства "Прицел", лазерный комплекс специального назначения "Пересвет", первая станция загоризонтного обнаружения "Контейнер-ЗМ". В результате доля современного вооружения Воздушно-космических сил уже превысила 70%", - сказал Суровикин в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, в соответствии с Государственным оборонным заказом авиасоединения с 2015 года ежегодно получают современные летательные аппараты, такие как новейшие самолёты Су-30СМ, Су-34, Су-35С и модернизированные самолеты МиГ-31БМ, боевые вертолёты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ и другие. В результате на новую технику перевооружены более 20 авиаполков.
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Поставлено более 550 единиц современных образцов вооружения войск противовоздушной обороны, более 300 новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники космических войск.
"Что касается системы боевой подготовки, то она постоянно совершенствуется с учётом развития средств воздушного нападения и их способов применения в зарубежных странах, а также опыта применения Вооружённых Сил в Сирийской Арабской Республике. Это позволяет на практике отрабатывать новые способы и приемы ведения борьбы с воздушным противником", - сказал Суровикин.
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Су-30СММи-35МВоздушно-космические силы РоссииМиГ-31Сергей СуровикинБезопасность
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