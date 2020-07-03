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Новое оружие России
https://ria.ru/20200703/1573821513.html
В России планируют развернуть новые военные космические системы связи
Новые орбитальные группировки с военными спутниками связи и разведки планируется начать развертывать в 2022 и 2023 годах, сообщил главнокомандующий... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T01:32
новое оружие россии
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей суровикин
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150522/40/1505224084_0:0:2681:1508_1400x0_80_0_0_40a3ac28799033db44ffc6cffaa99dfe.jpg
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РИА Новости
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353
60
воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей суровикин

В России планируют развернуть новые военные космические системы связи

01:32 03.07.2020
1037
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКомандующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин
Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новые орбитальные группировки с военными спутниками связи и разведки планируется начать развертывать в 2022 и 2023 годах, сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
"В 2022 году предусмотрено обеспечить начало развертывания перспективной единой системы спутниковой связи третьего этапа Вооруженных сил РФ, а с 2023 года – развертывание высокоорбитальной космической системы разведки", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, в интересах ВКС создается унифицированная командно-измерительная система "Топаз", которая позволит управлять космическими аппаратами на всех типах орбит.
Эксплуатируемая в настоящее время единая система спутниковой связи второго этапа состоит из космических аппаратов "Меридиан" на высокоэллиптических орбитах и "Радуга-1М" на геостационарных орбитах.
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
00:51Новое оружие России
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4200011
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Новое оружие РоссииВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Суровикин
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