В России планируют развернуть новые военные космические системы связи

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новые орбитальные группировки с военными спутниками связи и разведки планируется начать развертывать в 2022 и 2023 годах, сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
"В 2022 году предусмотрено обеспечить начало развертывания перспективной единой системы спутниковой связи третьего этапа Вооруженных сил РФ, а с 2023 года – развертывание высокоорбитальной космической системы разведки", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, в интересах ВКС создается унифицированная командно-измерительная система "Топаз", которая позволит управлять космическими аппаратами на всех типах орбит.
Эксплуатируемая в настоящее время единая система спутниковой связи второго этапа состоит из космических аппаратов "Меридиан" на высокоэллиптических орбитах и "Радуга-1М" на геостационарных орбитах.