Суд арестовал петербургского депутата Коваля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля арестовали на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Подозреваемый не признал вину и просил оставить его под домашним арестом.

Ранее Коваля задержали по подозрению в получении взятки. Против него и его помощника Андрея Гришина возбудили уголовные дела. Последнего обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, за последние два года депутат получил от предпринимателя деньги и автомобиль на общую сумму более 15 миллионов рублей. За это Коваль, используя служебное положение, предположительно, помогал бизнесмену получить государственные средства. Отмечается, что размер взятки составлял 20 процентов от суммы выделенных бюджетным учреждениям денег.

Накануне при получении очередной части незаконного денежного вознаграждения задержали помощника Коваля, затем и самого депутата.