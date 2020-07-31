Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575241962.html
Суд арестовал петербургского депутата Коваля
Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля арестовали на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. РИА Новости, 31.07.2020
2020-08-01T01:00
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575235333_0:99:1605:1002_1400x0_80_0_0_d779bdc9bfebbbb08db35871937ce9b9.jpg
https://ria.ru/20200725/1574900781.html
https://ria.ru/20200722/1574724869.html
11
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575235333_0:99:1605:1002_1400x0_80_0_0_d779bdc9bfebbbb08db35871937ce9b9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575235333_0:54:1605:1258_1400x0_80_0_0_f31e00b392d9e72ceb9ee271f7082231.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575235333_147:0:1459:1312_1400x0_80_0_0_7c02f3955676726034bcf1a4fe376182.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия

Суд арестовал петербургского депутата Коваля

22:01 31.07.2020 (обновлено: 01:00 01.08.2020)
33679
© Фото : страница "Депутат ЗАКС Роман Коваль" во ВКонтактеРоман Коваль
Роман Коваль
© Фото : страница "Депутат ЗАКС Роман Коваль" во ВКонтакте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля арестовали на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Подозреваемый не признал вину и просил оставить его под домашним арестом.
Автомобиль Следственного комитета России
25 июля, 09:41
СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
Ранее Коваля задержали по подозрению в получении взятки. Против него и его помощника Андрея Гришина возбудили уголовные дела. Последнего обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, за последние два года депутат получил от предпринимателя деньги и автомобиль на общую сумму более 15 миллионов рублей. За это Коваль, используя служебное положение, предположительно, помогал бизнесмену получить государственные средства. Отмечается, что размер взятки составлял 20 процентов от суммы выделенных бюджетным учреждениям денег.
Накануне при получении очередной части незаконного денежного вознаграждения задержали помощника Коваля, затем и самого депутата.
Позже под стражу был заключен и Гришин.
И.о. заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков
22 июля, 15:41
СК завершил расследование дела о взятках бывшего и.о. замглавы Хакасии
21017861114
Обсудить 11
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Российский актёр театра и кино Сергей Гармаш
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"
Турбаза Глобус
Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи на алтайской турбазе
Рэпер Энди Картрайт
Жену рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Северный поток — 2" разрешили завершить
Щенок британской породы бордер-колли
Кинолог назвал пять самых обучаемых пород собак
Член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Пушков
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку Фургала
Кабинет стоматолога
Стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе
Рэпер Энди Картрайт с женой
Друг рэпера Энди Картрайта рассказал о странностях его жены
Запуск РН Протон-М с разгонным блоком Бриз-М и аппаратами Экспресс-103 и Экспресс-80
"Протон-М" со второй попытки отправился в самый продолжительный полет
Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ
Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ
Доллары
"Кальмар-вампир" бьет тревогу: доллар ждет лишение статуса мировой валюты
Жаркий день в Москве
Синоптик предупредил москвичей о надвигающейся жаре
Актриса театра Современник Лия Ахеджакова
"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
Женщина получает наличные деньги в банкомате
Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:50В Крыму взлетел спрос на отдых премиального класса
17:31В Минздраве заявили о бесплатной вакцинации от коронавируса
17:29СМИ: в Тюмени умерла самая тяжелая россиянка
17:24В Киеве спрогнозировали смерть тысячей украинцев от коронавируса
17:23МИД предупредил ЕС о "кибер хаосе" из-за новых санкций
16:31В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
16:26На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией
15:42"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
15:35Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
15:27Житель Кировской области попытался сжечь собутыльников во время ссоры
15:24Нарышкин рассказал о разнице между итогами Первой и Второй мировых войн
15:20Проценко рассказал, как врачи не узнали Путина в Коммунарке
15:03Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией
15:03Статкевич о связях с задержанными россиянами: "Бред сивого мерина"
14:59Три человека погибли в ДТП на МКАД
14:50Экспертиза не выявила первичную причину смерти рэпера Картрайта
14:44Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
14:30Нарышкин прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
14:25Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
14:24Суд арестовал перевозчика по делу о ДТП в Крыму
Лента новостейМолния