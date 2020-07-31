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Армения назвала виновных в обострении на границе с Азербайджаном
Следственный комитет Армении обвинил вооруженные силы Азербайджана в заблаговременном приготовлении эскалации конфликта, начавшейся в середине июля на... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T21:34
ситуация на армяно-азербайджанской границе
ск армении
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, ск армении, азербайджан, армения, в мире

Армения назвала виновных в обострении на границе с Азербайджаном

21:29 31.07.2020 (обновлено: 21:34 31.07.2020)
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ЕРЕВАН, 31 июл – РИА Новости. Следственный комитет Армении обвинил вооруженные силы Азербайджана в заблаговременном приготовлении эскалации конфликта, начавшейся в середине июля на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пятницу в пресс-службе СК.
"Основываясь на собранных доказательствах в ходе расследования 37 уголовных дел, возбужденных СК Армении по фактам совершения ВС Азербайджана ряда международных преступлений в период с 12 по 22 июля… Следственный комитет пришел к выводу, что это результат заблаговременной, тщательной военной, политической и пропагандистской подготовки, спланированной, организованной и санкционированной непосредственно высшим политическим и военным руководством Азербайджана", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
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Отмечается, что СК в своем заключении учитывает объем, характер, тактико-технические характеристики и места расположения применяемых минометно-ракетно-артиллерийских средств огневого поражения, степень тщательности анализа выбранных наземных целей. По данным пресс-службы, комитет принял также во внимание "вовлечения высокопоставленных воинских должностных лиц, ответственных за разработку и проведение военной операции, количество задействованного личного состава, соблюдение установленной для этого процедуры, масштабы игнорирования норм международного гуманитарного права".
В сообщении говорится, что в этой связи председатель Следственного комитета Армении Гайк Григорян опубликовал для привлечения внимания международного сообщества на русском и английском языках две научные статьи, размещенных на сайте ведомства.
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С 12 июля на армяно-азербайджанской границе продолжается боестолкновение в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеСК АрменииАзербайджанАрменияВ мире
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