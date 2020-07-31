Армения назвала виновных в обострении на границе с Азербайджаном

Отмечается, что СК в своем заключении учитывает объем, характер, тактико-технические характеристики и места расположения применяемых минометно-ракетно-артиллерийских средств огневого поражения, степень тщательности анализа выбранных наземных целей. По данным пресс-службы, комитет принял также во внимание "вовлечения высокопоставленных воинских должностных лиц, ответственных за разработку и проведение военной операции, количество задействованного личного состава, соблюдение установленной для этого процедуры, масштабы игнорирования норм международного гуманитарного права".