В России появился новый день воинской славы

Как ранее отмечалось в пояснительной записке, битва за Кавказ завершилась 9 октября 1943 года победой, имевшей важное военно-политическое и стратегическое значение в ходе всей Великой Отечественной войны. За время наступления советские войска прошли с боями около 800 километров, освободили территорию площадью 200 тысяч квадратных километров. Кроме того, были уничтожены около 281 тысячи солдат и офицеров немецкой армии, свыше 6 тысяч гитлеровцев взяты в плен.