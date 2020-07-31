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В России появился новый день воинской славы
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении нового дня воинской славы 9 октября - Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T19:05
россия
кавказ
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, кавказ, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, общество

В России появился новый день воинской славы

19:05 31.07.2020
743
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении нового дня воинской славы 9 октября - Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Как ранее отмечалось в пояснительной записке, битва за Кавказ завершилась 9 октября 1943 года победой, имевшей важное военно-политическое и стратегическое значение в ходе всей Великой Отечественной войны. За время наступления советские войска прошли с боями около 800 километров, освободили территорию площадью 200 тысяч квадратных километров. Кроме того, были уничтожены около 281 тысячи солдат и офицеров немецкой армии, свыше 6 тысяч гитлеровцев взяты в плен.
Авторы документа писали, что битва за Кавказ - одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, продолжавшееся 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года) и сыгравшее важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. После 900-дневной обороны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны.
Законодательное закрепление дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ как дня воинской славы увековечит память об этом важном историческом событии для будущих поколений граждан Российской Федерации, будет способствовать укреплению дружеских межнациональных отношений между народами Кавказа, вместе принимавшими участие в боях с общим врагом, добавляли авторы.
Перемиловская высота
8 мая 2019, 17:53Туризм
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РоссияКавказЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинОбщество
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