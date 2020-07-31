Заразившегося COVID-19 рэпера Элджея госпитализировали

Рэпер записал короткое видео, на котором показывает, как его везет машина скорой помощи, пока он лежит на каталке. Причину госпитализации музыкант не сообщил.

"Мы сдали тест, выяснилось, что у половины семьи есть COVID, у половины — нет", — написала Ивлеева.

Родственники изолировались друг от друга и через несколько дней еще раз сдали тест, который показал коронавирусную инфекцию у всей семьи.