Заразившегося COVID-19 рэпера Элджея госпитализировали

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российского хип-хоп исполнителя Элджея (Алексей Узенюк), который недавно заразился коронавирусом вместе с супругой, телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой, госпитализировали. Об этом он сообщил у себя в инстаграме. Других подтверждений этой информации не поступало.
Сториз из инстаграма исполнителя Элджея за 31 июля 2020
Рэпер записал короткое видео, на котором показывает, как его везет машина скорой помощи, пока он лежит на каталке. Причину госпитализации музыкант не сообщил.
Ранее Анастасия Ивлеева рассказала в инстаграме, что сначала у ее мужа была обычная простуда. В течение нескольких дней он пил привычные лекарства. Однако на четвертый или пятый день потерял вкус. У Ивлеевой также появились насморк и слабость, часто болела голова. Родители рэпера чувствовали себя нормально, но позже отец Элджея потерял вкус.
"Мы сдали тест, выяснилось, что у половины семьи есть COVID, у половины — нет", — написала Ивлеева.
Родственники изолировались друг от друга и через несколько дней еще раз сдали тест, который показал коронавирусную инфекцию у всей семьи.