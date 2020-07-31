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Заразившегося COVID-19 рэпера Элджея госпитализировали
Российского хип-хоп исполнителя Элджея (Алексей Узенюк), который недавно заразился коронавирусом вместе с супругой, телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T19:19
самоизоляция
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культура
анастасия ивлеева
новости культуры
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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самоизоляция, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ивлеева, новости культуры, шоу-бизнес, элджей

Заразившегося COVID-19 рэпера Элджея госпитализировали

19:16 31.07.2020 (обновлено: 19:19 31.07.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкХип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк)
Хип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк)
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российского хип-хоп исполнителя Элджея (Алексей Узенюк), который недавно заразился коронавирусом вместе с супругой, телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой, госпитализировали. Об этом он сообщил у себя в инстаграме. Других подтверждений этой информации не поступало.
© Фото : Инстаграм-аккаунт Sayonaraboy Сториз из инстаграма исполнителя Элджея за 31 июля 2020
Сториз из инстаграма исполнителя Элджея за 31 июля 2020
© Фото : Инстаграм-аккаунт Sayonaraboy
Сториз из инстаграма исполнителя Элджея за 31 июля 2020
Рэпер записал короткое видео, на котором показывает, как его везет машина скорой помощи, пока он лежит на каталке. Причину госпитализации музыкант не сообщил.
Ранее Анастасия Ивлеева рассказала в инстаграме, что сначала у ее мужа была обычная простуда. В течение нескольких дней он пил привычные лекарства. Однако на четвертый или пятый день потерял вкус. У Ивлеевой также появились насморк и слабость, часто болела голова. Родители рэпера чувствовали себя нормально, но позже отец Элджея потерял вкус.
"Мы сдали тест, выяснилось, что у половины семьи есть COVID, у половины — нет", — написала Ивлеева.
Родственники изолировались друг от друга и через несколько дней еще раз сдали тест, который показал коронавирусную инфекцию у всей семьи.
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КультураСамоизоляцияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия ИвлееваНовости культурыШоу-бизнесЭлджей
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