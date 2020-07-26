Ивлеева рассказала подробности о заражении коронавирусом

Изначально, пояснила девушка, у ее мужа была обычная простуда, несколько дней он пил привычные при этом недомогании лекарства. Однако на четвертый или пятый день он потерял вкус. Это, по словам Ивлеевой, и насторожило их. У телеведущей появились насморк и слабость, а также часто болела голова. Родители рэпера чувствовали себя нормально, однако позже отец Узенюка также потерял вкус.