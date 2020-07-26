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Распространение нового коронавируса
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Ивлеева рассказала подробности о заражении коронавирусом
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в Instagram, как у нее и ее супруга рэпера Элджея (Алексей Узенюк) проявился коронавирус. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:59
общество
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коронавирус covid-19
россия
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шоу-бизнес
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ивлеева, шоу-бизнес, элджей, воз, бразилия, индия, сша

Ивлеева рассказала подробности о заражении коронавирусом

16:45 26.07.2020 (обновлено: 16:59 26.07.2020)
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© Фото : страница Анастасии Ивлеевой в InstagramАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева
© Фото : страница Анастасии Ивлеевой в Instagram
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в Instagram, как у нее и ее супруга рэпера Элджея (Алексей Узенюк) проявился коронавирус.
Изначально, пояснила девушка, у ее мужа была обычная простуда, несколько дней он пил привычные при этом недомогании лекарства. Однако на четвертый или пятый день он потерял вкус. Это, по словам Ивлеевой, и насторожило их. У телеведущей появились насморк и слабость, а также часто болела голова. Родители рэпера чувствовали себя нормально, однако позже отец Узенюка также потерял вкус.

"Мы сдали тест, выяснилось, что у половины семьи есть COVID, у половины — нет", — написала Ивлеева.

По ее словам, они изолировались друг от друга и через несколько дней еще раз сдали тест, который показал коронавирусную инфекцию у всей семьи.
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"В целом по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное, чтоб у родителей не было никаких осложнений", — написала телеведущая. Они все находятся под наблюдением врачей.
По данным ВОЗ, в мире выявлено более 15,5 миллиона случаев COVID-19, погибли 635 тысяч человек. Университет Джонса Хопкинса сообщил о 16 миллионах случаев коронавирусной инфекции, умерли более 644 тысяч человек.
Больше всего случаев — в США, Бразилии и Индии.
В России число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 812 тысяч, 13,2 тысячи человек умерли, более 600 тысяч уже выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнастасия ИвлееваШоу-бизнесЭлджейВОЗБразилияИндияСША
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