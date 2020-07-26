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Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что вместе с супругом рэпером Элджеем (Алексей Узенюк) заразилась коронавирусом. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:13
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Надеются,что их пожалеют! Пиар чистой воды! Как-то нужно держать подписчиков и слушателей в тонусе,ибо пипл стал от них бежать сломя голову!!!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ивлеева, элджей, бразилия, индия, сша, общество

Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

13:47 26.07.2020 (обновлено: 15:13 26.07.2020)
56308
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Анастасия Ивлеева. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что вместе с супругом рэпером Элджеем (Алексей Узенюк) заразилась коронавирусом.

"Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!" — написала она в Instagram.

Она пообещала в ближайшее время рассказать о болезни подробнее. Кроме того, рэпер выложил в сторис положительный результат теста на коронавирус.
Телеведущая и музыкант поженились в прошлом году. В Едином госреестре юридических лиц Ивлеева значится как Узенюк.
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В России число случаев заражения коронавирусом превысило 812 тысяч, 13,2 тысячи человек скончались, более 600 тысяч вылечились.
По статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 15,5 миллиона случаев COVID-19, умерли 635 тысяч человек. Больше всего заразившихся в США, Бразилии и Индии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнастасия ИвлееваЭлджейБразилияИндияСШАОбщество
Популярные комментарии
Эх... Будем надеяться на худшее.
26 июля, 14:18
ВРВиталик Р
26170114
Надеются,что их пожалеют! Пиар чистой воды! Как-то нужно держать подписчиков и слушателей в тонусе,ибо пипл стал от них бежать сломя голову!!!
26 июля, 14:19
npaBeqHuk Зорин
3541105
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