https://ria.ru/20200726/1574938509.html
Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что вместе с супругом рэпером Элджеем (Алексей Узенюк) заразилась коронавирусом. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T13:47
2020-07-26T15:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анастасия ивлеева
элджей
бразилия
индия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155176/02/1551760286_0:0:2917:1641_1400x0_80_0_0_276ae30711156c1029a17f4fcb5580d7.jpg
https://ria.ru/20200712/1574246090.html
Виталик Р
Эх... Будем надеяться на худшее.
49
npaBeqHuk Зорин
Надеются,что их пожалеют! Пиар чистой воды! Как-то нужно держать подписчиков и слушателей в тонусе,ибо пипл стал от них бежать сломя голову!!!
46
48
россия
бразилия
индия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155176/02/1551760286_0:0:2917:1641_1400x0_80_0_0_276ae30711156c1029a17f4fcb5580d7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155176/02/1551760286_99:0:2830:2048_1400x0_80_0_0_c569336ca13b904f2093e25eae515c8a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155176/02/1551760286_440:0:2488:2048_1400x0_80_0_0_9d9d57da4bf9e00c47b1c37531b37810.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ивлеева, элджей, бразилия, индия, сша, общество