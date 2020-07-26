Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

"Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!" — написала она в Instagram .

Она пообещала в ближайшее время рассказать о болезни подробнее. Кроме того, рэпер выложил в сторис положительный результат теста на коронавирус.