Кандидат от СР не прошел муниципальный фильтр на выборах в Пермском крае

ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости. Четверо из пяти кандидатов на пост губернатора Пермского края прошли муниципальный фильтр, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
Ранее документы для регистрации на выборах губернатора Пермского края сдали пять кандидатов: врио губернатора Дмитрий Махонин (самовыдвижение), Евгений Козлов ("Патриоты России"), Олег Постников (ЛДПР), Ксения Айтакова (Коммунистическая партия Российской Федерации) и Александр Репин ("Справедливая Россия"). Согласно закону "О выборах губернатора Пермского края", для регистрации кандидаты обязаны представить в свою поддержку подписи 6% от числа муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах (102, но не более 107). Все подписи должны быть собраны не менее чем в 35 муниципалитетах Пермского края.
Крайизбирком 31 июля провел проверку подписей муниципальных депутатов в поддержку кандидатов в губернаторы. По данным представителя комиссии, участниками предвыборной гонки были представлены подписи 535 из 1632 действующих депутатов.
"Все пять кандидатов представили максимальное количество подписей – 107. При проверке выявлено, что у кандидатов Махонина Д.Н, Козлова Е.М. и Постникова О.С. все 107 подписей являются действительными и достоверными. У кандидата Айтаковой К.А. обнаружены две не засчитанные подписи, совпадающие с другими кандидатами. У кандидата Репина обнаружены шесть не засчитанных подписей, совпадающих с другими кандидатами", — сообщили в избиркоме.
Таким образом, кандидату Репину не хватило засчитанных подписей для регистрации на выборы губернатора. Кроме того, по данным избиркома, принятые подписи собраны лишь в 31 муниципальном образовании, при норме не менее 35 муниципалитетов. Остальные участники предвыборной гонки предоставили подписи от депутатов из 41, 43, 38 и 37 муниципальных образований.
"Результаты проверки подписей поддержки кандидатов были оформлены протоколом рабочей группы, который будет представлен избирательной комиссии для принятия окончательного решения по регистрации кандидатов в совокупности с итогами проверки иных документов, представленных кандидатами на регистрацию, включая подписи граждан в поддержку самовыдвижения", — добавил представитель комиссии. Он заметил, что никто из депутатов не жаловался на процедуру сбора подписей, не сообщал об оказываемом давлении.
Досрочные выборы губернатора Пермского края состоятся 13 сентября, они будут проходить в течение трех дней – с 11 по 13 сентября, чтобы в условиях пандемии не допустить большого скопления избирателей на участках для голосования.