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Оппозиция обвинила Зеленского в имитации перемирия в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда имитируют работу по прекращению боевых действий в Донбассе и делают все, чтобы конфликт продолжался, заявили... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:17
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
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владимир зеленский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, в мире

Оппозиция обвинила Зеленского в имитации перемирия в Донбассе

15:01 31.07.2020 (обновлено: 17:17 31.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда имитируют работу по прекращению боевых действий в Донбассе и делают все, чтобы конфликт продолжался, заявили в пятницу в украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
С 27 июля в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. Между тем командование операцией объединенных сил Украины заявило в понедельник о зафиксированных обстрелах со стороны ДНР в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер. В ДНР и ЛНР назвали эти обвинения провокацией.
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"Президент Зеленский и его команда в очередной раз, имитируя работу по прекращению боевых действий на востоке Украины, на деле сделали все, чтобы конфликт продолжался. И это при том, что основным предвыборным лозунгом Владимира Зеленского было обещание положить конец обстрелам и установить мир в Донбассе", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте партии.
В заявлении отмечается, что минобороны Украины обнародовало на своем сайте не все меры и в искаженной редакции, оставив украинским силовикам право открывать огонь без четкого соблюдения требований подписанного протокола.
"Такое "вольное толкование" украинской стороной дополнительных мер по обеспечению прекращения огня ставит под сомнение очередную попытку стабилизировать обстановку на линии разграничения и добиться прогресса в вопросах мирного урегулирования конфликта, а также лишний раз подчеркивает манипулятивный характер действий украинских властей - как по отношению к жителям Донбасса, так и в рамках международных обязательств, в том числе перед европейскими посредниками", - добавили в политсиле.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский
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В офисе Зеленского рассказали о ситуации в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
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