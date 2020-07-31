Оппозиция обвинила Зеленского в имитации перемирия в Донбассе

"Президент Зеленский и его команда в очередной раз, имитируя работу по прекращению боевых действий на востоке Украины, на деле сделали все, чтобы конфликт продолжался. И это при том, что основным предвыборным лозунгом Владимира Зеленского было обещание положить конец обстрелам и установить мир в Донбассе", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте партии.