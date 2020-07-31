СК допросил свидетелей геноцида времен войны под Сталинградом

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Следственный комитет России в рамках дела о геноциде в годы Следственный комитет России в рамках дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны приступил к извлечению останков жертв, убитых фашистами под Сталинградом , допрошены очевидцы убийств, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами в 1942-1943 годах.

"На протяжении трех недель велась кропотливая подготовительная работа, в первую очередь по отысканию мест массового захоронения сталинградцев и беженцев, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков. Сотрудникам следственного управления удалось установить прямых очевидцев страшных злодеяний. Они уже допрошены в рамках расследуемого уголовного дела. <...> Останки тел 13 погибших, в том числе детей и младенцев, уже извлечены", — говорится в сообщении.

Так, 93-летняя жительница села Перегрузное Октябрьского района рассказала следователям, что в подростковом возрасте видела на улицах немецкий грузовик, куда фашисты насильно сажали лиц еврейской национальности. Позднее местные жители обнаружили тела расстрелянных женщин, стариков и детей буквально в километре от соседнего села.

"Даже визуальный их осмотр не оставляет у экспертов никаких сомнений в том, что смерть этих граждан носит криминальный характер. Об этом прежде всего свидетельствуют пулевые повреждения", — добавляется в релизе.

Уточняется, что следствие на окраине села Водино будет завершено, когда поднимут останки 43 беженцев, в том числе 19 детей, сведения о которых содержатся в акте комиссии от 1942 года.

В период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года в ходе оккупации Сталинградской области нацисты зверски расправлялись с советскими гражданами: их морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей.