https://ria.ru/20200731/1575216788.html
СК допросил свидетелей геноцида времен войны под Сталинградом
Следственный комитет России в рамках дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны приступил к извлечению останков жертв, убитых фашистами под... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:46
2020-07-31T17:09
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
сталинград
происшествия
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сталинград
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Извлечение останков жертв, зверски убитых фашистами под Сталинградом. Видео СК РФ
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области продолжается расследование фактов массового убийства советских граждан из числа мирного населения Сталинградской (ныне Волгоградской) области в годы Великой Отечественной войны. Напомним, что уголовное дело по ст.357 УК РФ (геноцид) возбуждено по результатам тщательной процессуальной проверки, организованной региональным управлением СК России, по итогам изучения сохранившихся архивных документов, часть из которых до настоящего времени носит гриф секретности.
2020-07-31T13:46
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), следственный комитет россии (ск рф), сталинград, происшествия
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Следственный комитет России в рамках дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны
приступил к извлечению останков жертв, убитых фашистами под Сталинградом
, допрошены очевидцы убийств, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что СК
России возбудил уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами в 1942-1943 годах.
"На протяжении трех недель велась кропотливая подготовительная работа, в первую очередь по отысканию мест массового захоронения сталинградцев и беженцев, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков. Сотрудникам следственного управления удалось установить прямых очевидцев страшных злодеяний. Они уже допрошены в рамках расследуемого уголовного дела. <...> Останки тел 13 погибших, в том числе детей и младенцев, уже извлечены", — говорится в сообщении.
Так, 93-летняя жительница села Перегрузное Октябрьского района
рассказала следователям, что в подростковом возрасте видела на улицах немецкий грузовик, куда фашисты насильно сажали лиц еврейской национальности. Позднее местные жители обнаружили тела расстрелянных женщин, стариков и детей буквально в километре от соседнего села.
"Даже визуальный их осмотр не оставляет у экспертов никаких сомнений в том, что смерть этих граждан носит криминальный характер. Об этом прежде всего свидетельствуют пулевые повреждения", — добавляется в релизе.
Уточняется, что следствие на окраине села Водино будет завершено, когда поднимут останки 43 беженцев, в том числе 19 детей, сведения о которых содержатся в акте комиссии от 1942 года.
В период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года в ходе оккупации Сталинградской области нацисты зверски расправлялись с советскими гражданами: их морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей.
В частности, в станице Нижне-Чирской фашисты учинили расправу над воспитанниками детского дома, расстреляв около 50 детей в возрасте от четырех до 15 лет. Есть исторические данные о том, что сотрудники немецкой комендатуры в оккупированных районах Сталинграда регулярно грабили и убивали гражданское население.