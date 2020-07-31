Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575200400.html
Азербайджан заявил о 49 нарушениях перемирия на границе с Арменией
Министерство обороны Азербайджана заявило о 49 нарушениях режима прекращения огня на границе с Арменией за минувшие сутки. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:43
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
минобороны армении
азербайджан
армения
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574424906_0:133:2932:1782_1400x0_80_0_0_b507133091ea72512d26f1928ba74c95.jpg
https://ria.ru/20200724/1574886467.html
азербайджан
армения
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574424906_0:133:2932:1782_1400x0_80_0_0_b507133091ea72512d26f1928ba74c95.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574424906_71:0:2802:2048_1400x0_80_0_0_1e665e53405f4611e8f8487fcf7aa2c4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574424906_412:0:2460:2048_1400x0_80_0_0_3e3cf777e6b2eea1b949fe4876a23a3a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, грузия

Азербайджан заявил о 49 нарушениях перемирия на границе с Арменией

09:43 31.07.2020
430
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанкПовреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении. Архивное фото
БАКУ, 31 июл – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило о 49 нарушениях режима прекращения огня на границе с Арменией за минувшие сутки.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 49 раз. С позиций, расположенных в селах Чинари и Айгедзор Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района", - сообщило военное ведомство.
Уточняется, что "позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов".
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
Заседание бюро высшего совета Единой России
24 июля, 18:59
Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных решений
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
310000
Обсудить 0
Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияГрузия
Рекомендуем
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 5586
Лондон
Британия назвала Россию значительной угрозой
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
СК завел второе уголовное дело после смертельного ДТП в Крыму
Паспорт гражданина РФ и Конституция РФ
Путин предложил вручать новое издание Конституции при выдаче паспорта
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа в международном аэропорту Внуково
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию
Полиция Израиля
В Иерусалиме на акции протеста задержали 16 человек
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил оптимизировать процесс получения российского гражданства
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова оценила обвинения в адрес задержанных в Белоруссии россиян
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
У водителя разбившейся в Крыму маршрутки не было разрешения на перевозки
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
Глава Совета муфтиев России поздравил верующих с праздником Курбан-байрам
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
Среди погибших в крупном ДТП с микроавтобусом в Крыму есть туристы
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве 1260 человек излечились от коронавируса за сутки
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19
В Крыму выявили 28 новых случаев COVID-19
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции
В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 94
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 236
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
17:35Основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили арест
17:33Число пострадавших при атаке на ТЦ в Берлине выросло до 12
Лента новостейМолния