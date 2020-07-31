Азербайджан заявил о 49 нарушениях перемирия на границе с Арменией

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 49 раз. С позиций, расположенных в селах Чинари и Айгедзор Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района", - сообщило военное ведомство.