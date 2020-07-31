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Армения заявила о 14 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона 14 раз за ночь нарушила режим прекращения огня на границе, произведя около 155 выстрелов из... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T08:39
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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Армения заявила о 14 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана

08:39 31.07.2020
10843
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 31 июл – РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона 14 раз за ночь нарушила режим прекращения огня на границе, произведя около 155 выстрелов из стрелкового оружия.
"На армяно-азербайджанской границе в ночь с 30 на 31 июля и сегодня утром сохранялось относительное спокойствие. Азербайджанская сторона нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 14 раз, произведя по армянским позициям около 155 выстрелов", - написала в Facebook пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.
По ее словам, были обстреляны армянские боевые посты, дислоцированные близ сел Айгедзор, Чинари, Айгепар, Неркин Кармирахбюр, Зангакатун, Елпин, Бардзруни.
Днем ранее Ереван сообщил о 15 нарушениях на границе за ночь.
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Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияГрузия
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