Армения заявила о 14 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана

"На армяно-азербайджанской границе в ночь с 30 на 31 июля и сегодня утром сохранялось относительное спокойствие. Азербайджанская сторона нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 14 раз, произведя по армянским позициям около 155 выстрелов", - написала в Facebook пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.