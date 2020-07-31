Лучшие фото РИА Новости, июль 2020 года

Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи.
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи.
Световое шоу на Дворцовом мосту в честь "Зенита". В сезоне-2019/2020 "сине-бело-голубые" во второй раз в истории клуба оформили золотой дубль, выиграв чемпионат и национальный Кубок.
Световое шоу на Дворцовом мосту в честь "Зенита". В сезоне-2019/2020 "сине-бело-голубые" во второй раз в истории клуба оформили золотой дубль, выиграв чемпионат и национальный Кубок.
Экипажи танков Т-72 на всеармейском конкурсе "Танковый биатлон" в Подмосковье.
Экипажи танков Т-72 на всеармейском конкурсе "Танковый биатлон" в Подмосковье.
Девушка на лавандовом поле в Крыму.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко высадили ели на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко высадили ели на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Корабли в акватории Невы на Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота.
Корабли в акватории Невы на Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота.
Коровы на выпасе в степи возле села Соленоозерное в Хакасии.
Коровы на выпасе в степи возле села Соленоозерное в Хакасии.
Участница форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" возле инсталляции в Судаке.
Участница форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" возле инсталляции в Судаке.
Полицейский успокаивает молодых людей, ссорящихся около одного из пабов в Великобритании.
Полицейский успокаивает молодых людей, ссорящихся около одного из пабов в Великобритании.
Отдыхающие на аттракционах в семейном парке "Сказка" в Москве.
Отдыхающие на аттракционах в семейном парке "Сказка" в Москве.
Мужчина намазывает девушку сульфидной грязью на озере Тус в Хакасии. Тус имеет статус особо охраняемой природной территории, лечебно-оздоровительной местности и курорта регионального значения. Это самое минерализованное озеро в республике (275 грамм на литр), здесь можно лежать на воде и не тонуть.
Мужчина намазывает девушку сульфидной грязью на озере Тус в Хакасии. Тус имеет статус особо охраняемой природной территории, лечебно-оздоровительной местности и курорта регионального значения. Это самое минерализованное озеро в республике (275 грамм на литр), здесь можно лежать на воде и не тонуть.
Большой Чульчинский водопад в Горном Алтае.
Участники исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов во время празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе.
Участники исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов во время празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе.
Президент, Верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
Президент, Верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии карты с предварительными итогами голосования по поправкам к Конституции.
Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии карты с предварительными итогами голосования по поправкам к Конституции.
Рекордсменка Украины в номинации "Самая большая женская натуральная грудь" Мила Кузнецова.
Рекордсменка Украины в номинации "Самая большая женская натуральная грудь" Мила Кузнецова.
Посетители заходят в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади.
Посетители заходят в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади.
Ветряная электростанция Адыгейской ВЭС.
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Вашингтоне на праздновании Дня независимости.
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Вашингтоне на праздновании Дня независимости.
Участники акции протеста шахтеров у здания администрации президента Украины в Киеве.
Участники акции протеста шахтеров у здания администрации президента Украины в Киеве.
Девушка и юноша прыгают через огонь на празднике Ивана Купалы в древнем белорусском городе Турове.
Девушка и юноша прыгают через огонь на празднике Ивана Купалы в древнем белорусском городе Турове.
Люди во время дождя на Красной площади.
Девушки-кинологи со служебными собаками во время всеармейского кинологического конкурса "Верный друг" на базе 470-го ордена Красной Звезды центра служебного собаководства ВС России им. генерал-майора Г. П. Медведева в Дмитровском районе Московской области.
Девушки-кинологи со служебными собаками во время всеармейского кинологического конкурса "Верный друг" на базе 470-го ордена Красной Звезды центра служебного собаководства ВС России им. генерал-майора Г. П. Медведева в Дмитровском районе Московской области.
Девочка наблюдает за пингвинами в Московском зоопарке.
Девочка наблюдает за пингвинами в Московском зоопарке.
Полицейские во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в Портленде.
Полицейские во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в Портленде.
Артистка Ксения Хабинец на репетиции театра "Кремлевский балет".
Артистка Ксения Хабинец на репетиции театра "Кремлевский балет".