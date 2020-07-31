Лучшие фото РИА Новости, июль 2020 года

Мужчина намазывает девушку сульфидной грязью на озере Тус в Хакасии. Тус имеет статус особо охраняемой природной территории, лечебно-оздоровительной местности и курорта регионального значения. Это самое минерализованное озеро в республике (275 грамм на литр), здесь можно лежать на воде и не тонуть.