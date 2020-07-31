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Лучшие фото РИА Новости, июль 2020 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:14
вашингтон
меланья трамп
кремлевский балет
танковый биатлон
иван купала (праздник)
дональд трамп
новосибирский зоопарк
московский зоопарк
александр лукашенко
владимир путин
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2
вашингтон
москва
портленд
волгоград
нью-йорк (город)
республика хакасия
сочи
владивосток
ржев
сша
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санкт-петербург
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РИА Новости
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60
вашингтон, меланья трамп, кремлевский балет, танковый биатлон, иван купала (праздник), дональд трамп, новосибирский зоопарк, московский зоопарк, александр лукашенко, владимир путин, москва, портленд, волгоград, нью-йорк (город), республика хакасия, сочи, владивосток, ржев, сша, киев, санкт-петербург, украина, республика адыгея, фото, фото

Лучшие фото РИА Новости, июль 2020 года

11:14 31.07.2020 (обновлено: 15:14 31.07.2020)
34967
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи.

Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
1 из 35

Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© Фото : ФК "Зенит" / Перейти в фотобанк

Световое шоу на Дворцовом мосту в честь "Зенита". В сезоне-2019/2020 "сине-бело-голубые" во второй раз в истории клуба оформили золотой дубль, выиграв чемпионат и национальный Кубок.

Световое шоу на Дворцовом мосту в честь ФК Зенит
2 из 35

Световое шоу на Дворцовом мосту в честь "Зенита". В сезоне-2019/2020 "сине-бело-голубые" во второй раз в истории клуба оформили золотой дубль, выиграв чемпионат и национальный Кубок.

© Фото : ФК "Зенит"
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСтолкновения в Нью-Йорке между протестующими из движения Black Lives Matter и демонстрантами, поддерживающими полицию.
Столкновения в Нью-Йорке между протестующими из движения Black Lives Matter и демонстрантами, поддерживающими полицию
3 из 35
Столкновения в Нью-Йорке между протестующими из движения Black Lives Matter и демонстрантами, поддерживающими полицию.
© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Экипажи танков Т-72 на всеармейском конкурсе "Танковый биатлон" в Подмосковье.

Экипажи танков Т-72 во время завершающего этапа всеармейского конкурса Танковый биатлон в Подмосковье
4 из 35

Экипажи танков Т-72 на всеармейском конкурсе "Танковый биатлон" в Подмосковье.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомета NeoWise в небе над Краснодарским краем.
Комета NeoWise в небе над Краснодарским краем
5 из 35
Комета NeoWise в небе над Краснодарским краем.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка на лавандовом поле в Крыму.

Девушка на лавандовом поле в Крыму
6 из 35

Девушка на лавандовом поле в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко высадили ели на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посадки голубой ели на церемонии церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
7 из 35

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко высадили ели на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Корабли в акватории Невы на Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота.

Парусный линейный корабль Полтава и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге
8 из 35

Корабли в акватории Невы на Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Коровы на выпасе в степи возле села Соленоозерное в Хакасии.

Коровы на выпасе в степи возле села Соленоозерное в Республике Хакасия
9 из 35

Коровы на выпасе в степи возле села Соленоозерное в Хакасии.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Участница форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" возле инсталляции в Судаке.

Участница возле инсталляции во время форума молодых деятелей культуры и искусств Таврида в городе Судак
10 из 35

Участница форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" возле инсталляции в Судаке.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Полицейский успокаивает молодых людей, ссорящихся около одного из пабов в Великобритании.

Полицейский вмешивается в конфликт между молодыми людьми около одного из пабов в Великобритании
11 из 35

Полицейский успокаивает молодых людей, ссорящихся около одного из пабов в Великобритании.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на аттракционах в семейном парке "Сказка" в Москве.

Люди катаются на аттракционах в семейном парке Сказка в Москве
12 из 35

Отдыхающие на аттракционах в семейном парке "Сказка" в Москве.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Мужчина намазывает девушку сульфидной грязью на озере Тус в Хакасии. Тус имеет статус особо охраняемой природной территории, лечебно-оздоровительной местности и курорта регионального значения. Это самое минерализованное озеро в республике (275 грамм на литр), здесь можно лежать на воде и не тонуть.

Мужчина намазывает девушку высокоминерализованной сульфидной грязью из донных отложений горько-соленого озера Тус в Ширинском районе Республики Хакасия
13 из 35

Мужчина намазывает девушку сульфидной грязью на озере Тус в Хакасии. Тус имеет статус особо охраняемой природной территории, лечебно-оздоровительной местности и курорта регионального значения. Это самое минерализованное озеро в республике (275 грамм на литр), здесь можно лежать на воде и не тонуть.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМалая многоцелевая дизельная подводная лодка М-261 в парке 30-летия Победы в Краснодаре.
Малая многоцелевая дизельная подводная лодка М-261 в парке 30-летия Победы в Краснодаре
14 из 35
Малая многоцелевая дизельная подводная лодка М-261 в парке 30-летия Победы в Краснодаре.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Большой Чульчинский водопад в Горном Алтае.

Большой Чульчинский водопад в Республике Алтай
15 из 35

Большой Чульчинский водопад в Горном Алтае.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДевушка на пляже озера Лебяжье в Казани.
Девушка на пляже озера Лебяжье в Казани
16 из 35
Девушка на пляже озера Лебяжье в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Участники исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов во время празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе.

Участники исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов во время празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе
17 из 35

Участники исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов во время празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Президент, Верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в акватории Невы в Санкт Петербурге
18 из 35

Президент, Верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии карты с предварительными итогами голосования по поправкам к Конституции.

Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ
19 из 35

Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии карты с предварительными итогами голосования по поправкам к Конституции.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОтдыхающий на пляже Спортивной гавани во Владивостоке.
Отдыхающий на пляже Спортивной гавани во Владивостоке
20 из 35
Отдыхающий на пляже Спортивной гавани во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамка манула с детенышами в Новосибирском зоопарке.
Самка манула с детенышами в Новосибирском зоопарке
21 из 35
Самка манула с детенышами в Новосибирском зоопарке.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Рекордсменка Украины в номинации "Самая большая женская натуральная грудь" Мила Кузнецова.

Мила Кузнецова - рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
22 из 35

Рекордсменка Украины в номинации "Самая большая женская натуральная грудь" Мила Кузнецова.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетители заходят в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади.

Посетители заходят в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве
23 из 35

Посетители заходят в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Ветряная электростанция Адыгейской ВЭС.

Ветряная электростанция Адыгейской ВЭС на территории Шовгеновского и Гиагинского районов Республики Адыгея
24 из 35

Ветряная электростанция Адыгейской ВЭС.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Вашингтоне на праздновании Дня независимости.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
25 из 35

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Вашингтоне на праздновании Дня независимости.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста шахтеров у здания администрации президента Украины в Киеве.

Участники акции протеста шахтёров у здания администрации президента Украины в Киеве
26 из 35

Участники акции протеста шахтеров у здания администрации президента Украины в Киеве.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Виктор Драчев / Перейти в фотобанк

Девушка и юноша прыгают через огонь на празднике Ивана Купалы в древнем белорусском городе Турове.

Девушка и юноша прыгают через огонь на празднике Ивана Купалы на берегу залива Припяти в древнем белорусском Турове
27 из 35

Девушка и юноша прыгают через огонь на празднике Ивана Купалы в древнем белорусском городе Турове.

© РИА Новости / Виктор Драчев
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© РИА Новости / Евгений Биятов

Люди во время дождя на Красной площади.

Люди во время дождя на Красной площади в Москве
28 из 35

Люди во время дождя на Красной площади.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Девушки-кинологи со служебными собаками во время всеармейского кинологического конкурса "Верный друг" на базе 470-го ордена Красной Звезды центра служебного собаководства ВС России им. генерал-майора Г. П. Медведева в Дмитровском районе Московской области.

Девушки-кинологи со служебными собаками во время всеармейского кинологического конкурса Верный друг
29 из 35

Девушки-кинологи со служебными собаками во время всеармейского кинологического конкурса "Верный друг" на базе 470-го ордена Красной Звезды центра служебного собаководства ВС России им. генерал-майора Г. П. Медведева в Дмитровском районе Московской области.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Девочка наблюдает за пингвинами в Московском зоопарке.

Юная посетительница наблюдает за пингвинами в Московском зоопарке
30 из 35

Девочка наблюдает за пингвинами в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим БлиновПолнолуние, наблюдаемое в Москве.
Полнолуние, наблюдаемое в Москве
31 из 35
Полнолуние, наблюдаемое в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Волгоградской области.
Отдыхающие на пляже в Волгоградской области
32 из 35
Отдыхающие на пляже в Волгоградской области.
© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушки во время цветения подсолнечника на поле в Симферопольском районе.
Девушки во время цветения подсолнечника на поле в Симферопольском районе
33 из 35
Девушки во время цветения подсолнечника на поле в Симферопольском районе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Зак Вилкинсон / Перейти в фотобанк

Полицейские во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в Портленде.

Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
34 из 35

Полицейские во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в Портленде.

© РИА Новости / Зак Вилкинсон
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Артистка Ксения Хабинец на репетиции театра "Кремлевский балет".

Артистка Ксения Хабинец на репетиции в театре Кремлевский балет в здании Государственного Кремлёвского дворца
35 из 35

Артистка Ксения Хабинец на репетиции театра "Кремлевский балет".

© РИА Новости / Владимир Песня
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