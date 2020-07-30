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Президент Азербайджана счел невозможными переговоры с непризнанной НКР
Переговоры Баку с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой невозможны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, по словам главы республики, "это... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T21:13
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
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нагорно-карабахская республика
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

Президент Азербайджана счел невозможными переговоры с непризнанной НКР

21:13 30.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БАКУ, 30 июл – РИА Новости. Переговоры Баку с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой невозможны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, по словам главы республики, "это абсолютно неприемлемо".
"…Недавно мне сообщили, что премьер-министр Армении поставил Азербайджану семь условий. Я думаю, что любой здравомыслящий человек может ясно видеть, что ни одно из этих условий не является приемлемым. Одним из таких условий является то, чтобы Азербайджан вел переговоры с так называемой "Нагорно-Карабахской Республикой". Это невозможно. Мы заявляли об этом много раз. Потому что нет "Нагорно-Карабахской Республики". Никто не признает такую ​​"республику". Если у Армении есть смелость, пусть она признает "Нагорно-Карабахскую Республику", - заявил Алиев, выступая на встрече с молодежью в Балакенском районе на северо-западе страны, его слова приводит пресс-служба.
По словам президента Азербайджана, "вводя неприемлемые условия, Армения фактически разрушает переговорный процесс и хочет изменить формат переговоров."
"Потому что идут переговоры между Азербайджаном и Арменией. Это открытая позиция Минской группы и ее сопредседателей", - заявил глава республики.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Ильхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
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