Президент Азербайджана счел невозможными переговоры с непризнанной НКР

БАКУ, 30 июл – РИА Новости. Переговоры Баку с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой невозможны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, по словам главы республики, "это абсолютно неприемлемо".
"…Недавно мне сообщили, что премьер-министр Армении поставил Азербайджану семь условий. Я думаю, что любой здравомыслящий человек может ясно видеть, что ни одно из этих условий не является приемлемым. Одним из таких условий является то, чтобы Азербайджан вел переговоры с так называемой "Нагорно-Карабахской Республикой". Это невозможно. Мы заявляли об этом много раз. Потому что нет "Нагорно-Карабахской Республики". Никто не признает такую "республику". Если у Армении есть смелость, пусть она признает "Нагорно-Карабахскую Республику", - заявил Алиев, выступая на встрече с молодежью в Балакенском районе на северо-западе страны, его слова приводит пресс-служба.
По словам президента Азербайджана, "вводя неприемлемые условия, Армения фактически разрушает переговорный процесс и хочет изменить формат переговоров."
"Потому что идут переговоры между Азербайджаном и Арменией. Это открытая позиция Минской группы и ее сопредседателей", - заявил глава республики.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.