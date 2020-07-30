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Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак направил коллегам по "нормандской четверке" письмо, заявив о неэффективности переговоров... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:55
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
дмитрий козак
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, дмитрий козак, в мире

Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник

19:46 30.07.2020 (обновлено: 19:55 30.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак направил коллегам по "нормандской четверке" письмо, заявив о неэффективности переговоров в формате политических советников, однако он не выдвигал предложений по выходу РФ из этих переговоров, заявил РИА Новости источник, близкий к переговорам с российской стороны.
Ранее СМИ сообщили, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.
"Письмо такого содержания Козак действительно направлял своим коллегам по нормандскому формату. В нем речь идет о неэффективности переговорного процесса в формате работы политических советников, однако письмо не содержит предложений о выходе РФ из переговоров", - сообщил источник.
Он подчеркнул, что Россия последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДмитрий КозакВ мире
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