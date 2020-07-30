Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак направил коллегам по "нормандской четверке" письмо, заявив о неэффективности переговоров в формате политических советников, однако он не выдвигал предложений по выходу РФ из этих переговоров, заявил РИА Новости источник, близкий к переговорам с российской стороны.
Ранее СМИ сообщили, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.
"Письмо такого содержания Козак действительно направлял своим коллегам по нормандскому формату. В нем речь идет о неэффективности переговорного процесса в формате работы политических советников, однако письмо не содержит предложений о выходе РФ из переговоров", - сообщил источник.
Он подчеркнул, что Россия последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины.